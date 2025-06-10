Зеленський обурився діями Орбана: використовує моє обличчя для виборів, я не дозволяв

Президент України Володимир Зеленський розкритикував дії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Глава держави заявив, що політика Орбана є антиукраїнською, маніпулятивною і працює в інтересах Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського угорському виданню Valasz Online.
У розмові Зеленський прокоментував результати соціологічного опитування, згідно з яким Орбан посідає третє місце серед найменш популярних політиків в Україні - після диктаторів Володимира Путіна і Олександра Лукашенка.
"Позиція Віктора Орбана не відображає позиції всієї Угорщини. У цьому різниця між Угорщиною та Росією: у Росії позиція Путіна така ж, як і в його суспільстві. Політика Віктора, на жаль, антиукраїнська. І антиєвропейська", - сказав він.
Президент також висловив обурення щодо використання його зображення на білбордах в Угорщині у рамках передвиборчої кампанії Орбана.
"Як він може використовувати моє обличчя для власних обрань? Я не давав йому на це дозволу! Я президент іншої країни. Він неправильно використовує мене для своєї внутрішньої політики. В інших країнах немає білбордів Орбана. Бо це було б неетично", - зазначив український президент.
Зеленський нагадав, що Орбан не вперше використовує війну в Україні для своїх політичних цілей і не гребує двозначними кроками - наприклад, одразу після візиту до Києва він поїхав до Москви.
"Він приїжджає з візитом, говорить про завершення війни, а потім їде до Росії. Чи це чесні стосунки? Ні, це не так. Він їде кудись ще, щоб обговорити нас", - наголосив Зеленський.
За словами президента, такі дії Орбана сприяють не лише поширенню дезінформації, а й провокують радикалізацію суспільства всередині самої Угорщини. Він застеріг, що це може мати серйозні наслідки як для двосторонніх відносин, так і для безпеки Європи в цілому.
Цього року в Угорщині з’явилися політичні білборди з гаслом: "Вони приймуть Україну в ЄС, але ми заплатимо ціну! Голосуй "ні!"".
На плакатах зображені президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент України Володимир Зеленський та президент Європейської народної партії Манфред Вебер.
Кампанія відбувається на тлі підготовки до парламентських виборів в Угорщині, які заплановані на квітень 2026 року.
Угорський прем'єр вважає, що війну в Україні потрібно якнайшвидше зупинити.
Орбан критикує постачання зброї Україні та санкції проти Росії, кажучи, що це "шкодить європейській економіці", зокрема й угорській.
Глава угорського уряду також активно переконує своє населення, що вступ України до ЄС "зруйнує економіку Угорщини".
А нещодавно він прямо заявив, що робитиме все можливе, щоб заблокувати вступ України до Європейського Союзу, пояснюючи це захистом національних інтересів Угорщини.
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