Робимо все, щоб це могло статися в будь-який момент, - Стефанішина про вступ в ЄС і НАТО

Україна готує передумови для ухвалення політичних рішень про вступ до ЄС та НАТО. Це необхідно, щоб це могло статися в будь-який момент.

Про це віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина сказала в інтерв’ю РБК-Україна .

"Це залежить від завершення війни, від нашої перемоги, але моя конкретна задача - створити умови, які дозволять прийняти політичне рішення в будь-який момент", - сказала вона, відповідаючи на питання про строки вступу до ЄС та НАТО.

За її словами, це стосується і переговорів про вступ до ЄС. "При найкращому політичному, геополітичному розкладі ми не можемо бути в змозі ухвалити політичне рішення. І моє завдання, щоб 24-25 рік, на початок 25-го року ми створили передумови для ухвалення політичних рішень, пов'язаних з членством. Це відкриття всіх переговорних розділів, це визначення обсягу зобов'язань, розуміння, що ми вже в процесі, ось наше домашнє завдання", - пояснила віцепрем'єрка.

Що стосується НАТО, це запрошення України в НАТО. "Це два інструменти, які дозволяють ухвалити рішення в будь-який момент", - сказала Стефанішина.

"Тому це зараз моя робота 24 на 7. Це все, що я можу зробити на додаток до зусиль президента, всієї урядової, парламентської команди, команди Офісу президента в нашому русі до перемоги. Це величезна робота. Тому з цим претекстом я можу сказати, що ми робимо все можливе, щоб це могло статися в будь-який момент", - додала вона.