Роберто Карлос подписал контракт на один матч с английским клубом

Трансфер Роберто Карлоса обошелся любительскому клубу всего в пять фунтов. "Булл ин Барн Юнайтед" победил в конкурсе "Трансфер мечты", проводимом eBay.

Условия конкурса очень просты, клубы платят по пять фунтов за участие и побеждающая в лотерее команда, получает профессионального футболиста на один матч. Подписанием контракта с игроком занимается eBay.

Бразилец сыграет матч за команду "Булл ин Барн Юнайтед" в Пивной лиге Англии. Это соревнования между командами, спонсируемыми местными пабами и барами.

Все деньги, которые будут заработаны на продаже билетов на матчи с участием звезд, будут переданы благотворительной организации "Football Beyond Borders". Благотворительная организация основанная в 2013 году, призвана изменить жизнь подростков, которые увлекаются футболом, но не могут реализовать свой потенциал.

Кто такой Роберто Карлос

48-летний бывший бразильский футболист, игравший на позиции левого защитника.

Во время футбольной карьеры играл за "Интер", "Реал", "Фенербахче" и другие клубы.

В частности, с мадридским клубом Роберто Карлос трижды выигрывал Лигу чемпионов.

За сборную Бразилии провел 125 матчей, в которых забил 11 голов. В 2002 году вместе со сборной стал Чемпионом мира.