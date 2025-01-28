У РНБО зробили заяву про китайську модель ШІ DeepSeek

"DeepSeek - це чудовий інструмент для збору розвідданих", - написав він.

Як зазначив Коваленко, будь-який штучний інтелект "вивчає вас і збирає всю інформацію про ваші переживання, інтереси, сім'ю, фінанси та практично все інше". Люди добровільно ставлять питання й отримують відповіді, тоді як ШІ зберігає цю інформацію.

За його словами, потім можна отримувати моделі поведінки цілих суспільств і далі продумувати інструменти впливу.

"Справжнє питання в тому, хто володіє цим ШІ і яка його кінцева мета", - додав Коваленко.

Що таке DeepSeek

DeepSeek - китайська компанія зі штучного інтелекту, яка розробляє великі мовні моделі з відкритим кодом. Базується в Ханчжоу, провінція Чжецзян.

У січні 2025 року компанія випустила свій перший безкоштовний додаток чат-бота, який до 27 січня перевершив ChatGPT як найбільш завантажуваний безкоштовний додаток в iOS App Store в Сполучених Штатах.

DeepSeek стверджує, що їхню модель було навчено з використанням чипів Nvidia H800 за витрат менше ніж 6 млн доларів - значно дешевше, ніж 100 млн, які зазвичай потрібні західним конкурентам. Але правдивість цих даних, як і будь-якої інформації з комуністичного Китаю, викликає сумніви.

За словами творців Модель DeepSeek-V3 перевершує інші відкриті моделі і майже дорівнює закритим моделям світового рівня.

Поки що мало що відомо про майбутнє DeepSeek, але їхній прорив уже змінив ландшафт ШІ-ринку, порушивши питання щодо конкурентоспроможності західних технологій і ролі Китаю в глобальних інноваційних перегонах. На тлі новин акції великих технологічних компаній різко впали. Nvidia втратила 10% вартості, Oracle - 8%, Palantir - 7%.