В РНБО відповіли, чи готова Росія до переговорів з Україною

За його словами, стратегічна культура росіян відрізняється від західного підходу, саме це впливає на готовність Росії до мирних переговорів.

"Росія не готова до серйозних переговорів. Проблема полягає в тому, щоб посадити Путіна за стіл переговорів. Росіяни мають іншу стратегічну культуру, ніж Захід. З ними можна розмовляти лише з позиції сили. Тому ви повинні допомогти нам перемогти Росію, озброївши нас. Інакше війна продовжиться на інших територіях", - сказав він.

Литвиненко зауважив, що Україна у будь-якому випадку продовжує реалізовувати мирну формулу та займається підготовкою до другого саміту миру.

На його думку, українські державні органи наразі пройшли очистку від російської агентури. Це пов'язано з тим, що інакше б росіяни дізналися про підготовку до Курської операції.

"Очищення відбулося. Це відповідальність СБУ. Це вимагало величезної роботи, тому що Росія працювала проти нас протягом тридцяти трьох років з моменту здобуття незалежності. Курська операція показала, що Україна може організовувати масштабні операції проти росіян. Якби хтось із їхніх агентів дізнався б про це, все було б інакше. Звісно, російська агентура все ще є, але її значно менше", - сказав він.