Ярмоленко розмочив рахунок у протистоянні збірних України та Італії: відео
Лідер національної команди України Андрій Ярмоленко під завісу першого тайму відповів голом на дубль італійця Давіде Фраттезі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.
Стартовий тиск "Скуадри Адзурри" дозволив забити швидкий м'яч. На 12-й хвилині Судаков втратив м'яч поблизу штрафного майданчика, а Дзакканьї віддав на Фраттезі. Хавбек "Інтера" влучно пробив під стійку.
Відео гола Фраттезі:
Другий гол італійської збірної вийшов курйозним. Дзаньйоло завдав удару з дистанції, але влучив у Фраттезі. Той у "боротьбі" зі співвітчизником Распадорі забрав м'яч і пробив Бущана. Арбітр спершу зафіксував офсайд, але після втручання VAR гол зарахували.
Відео другого гола Фраттезі:
Ще курйознішним, однак, стало взяття воріт "синьо-жовтими". Затяжна атака української команди на 41-й хвилині призвела до удару Довбика з меж штрафного, а Дімарко після сейву Доннарумми видав "пас" на Ярмоленка. Ветеран із воротарського відправив м'яч за лінію.
Відео гола Ярмоленка:
September 12, 2023
До слова, напередодні пригадали віхи кар'єри Верховода – італійця українського походження з титулом чемпіона світу.
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