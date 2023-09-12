Ярмоленко размочил счет в противостоянии сборных Украины и Италии: видео
Лидер национальной команды Украины Андрей Ярмоленко под занавес первого тайма ответил голом на дубль итальянца Давиде Фраттези.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.
Стартовое давление "Скуадры Адзурры" позволило забить быстрый мяч. На 12-й минуте Судаков потерял мяч возле штрафной, а Дзакканьи отдал на Фраттези. Хавбек "Интера" метко пробил под штангу.
Видео гола Фраттези:
Второй гол итальянской сборной получился курьезным. Дзаньоло нанес удар с дистанции, но попал во Фраттези. Тот в "борьбе" с соотечественником Распадори забрал мяч и пробил Бущана. Арбитр сначала зафиксировал офсайд, но после вмешательства VAR гол засчитали.
Видео второго гола Фраттези:
Еще курьезнее, однако, стало взятие ворот "сине-желтыми". Затяжная атака украинской команды на 41-й минуте привела к удару Довбика из пределов штрафной, а Димарко после сэйва Доннаруммы выдал "пас" на Ярмоленко. Ветеран с вратарской отправил мяч за линию.
Видео гола Ярмоленко:
pic.twitter.com/bSVrjoOVm3 — Leonard White (@w56929) September 12, 2023
К слову, накануне вспомнили вехи карьеры Верховода – итальянца украинского происхождения с титулом чемпиона мира.
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