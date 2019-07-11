Ярмоленко объяснил причину смены игрового номера в "Вест Хэме"

Футболист счастлив вернуться к работе с командой
Украинский вингер английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко объяснил причину смены игрового номера на футболке с 20 на 7. Слова игрока цитирует пресс-служба клуба.
Полузащитник выступает под 7 номером в составе сборной Украины, также это счастливая для него цифра.
"Надеюсь, что номер поможет мне лучше играть за "Вест Хэм", - отметил футболист.
Он также поблагодарил болельщиков команды за поддержку во время восстановления от травмы из-за которой пропустил большую часть прошлого сезона.
"Хотел бы поблагодарить болельщиков команды. Когда я травмировался и приходил на стадион на домашние матчи, то болельщики постоянно говорили, что ждут моего возвращения, хотят видеть мою игру. Это очень приятно. Сейчас я счастлив вернуться к работе с командой. Наслаждаюсь тренировками, так как потерял 8 месяцев и очень соскучился по команде", - добавил игрок сборной Украины.
Напомним, Ярмоленко уже готовится к полноценному возвращению на поле.