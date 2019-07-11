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Ярмоленко объяснил причину смены игрового номера в "Вест Хэме"

Новости » Спорт    11.07.2019 - 11:25
Ярмоленко объяснил причину смены игрового номера в "Вест Хэме"
Фото: Андрей Ярмоленко (whufc.com)

Футболист счастлив вернуться к работе с командой

Украинский вингер английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко объяснил причину смены игрового номера на футболке с 20 на 7. Слова игрока цитирует пресс-служба клуба.

Полузащитник выступает под 7 номером в составе сборной Украины, также это счастливая для него цифра.

"Надеюсь, что номер поможет мне лучше играть за "Вест Хэм", - отметил футболист.

Он также поблагодарил болельщиков команды за поддержку во время восстановления от травмы из-за которой пропустил большую часть прошлого сезона.

"Хотел бы поблагодарить болельщиков команды. Когда я травмировался и приходил на стадион на домашние матчи, то болельщики постоянно говорили, что ждут моего возвращения, хотят видеть мою игру. Это очень приятно. Сейчас я счастлив вернуться к работе с командой. Наслаждаюсь тренировками, так как потерял 8 месяцев и очень соскучился по команде", - добавил игрок сборной Украины.

Напомним, Ярмоленко уже готовится к полноценному возвращению на поле.

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Новости Украины Ярмоленкомобильный номерВест Хэм
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