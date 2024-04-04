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В Риге задержали парня, который на глазах у полиции прославлял Путина и армию России

Рига, Четверг 04 апреля 2024 19:06
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В Риге задержали парня, который на глазах у полиции прославлял Путина и армию России Архивное фото: В Риге задержали парня, который на глазах у полиции прославлял Путина (flickr com valstspolicija)
Автор: Дмитрий Браславский

В конце марта в столице Латвии парень прославлял диктатора Владимира Путина на глазах у полиции. Правоохранители начали расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"В конце прошлой недели Госполиция начала уголовный процесс в отношении юноши, который 28 марта в Риге прославлял Путина и военную агрессию России", - говорится в материале.

По информации полиции, подозреваемый выкрикивал на русском языке фразы, которые прославляли Путина, понимая, что это слышат сотрудники Рижской муниципальной полиции, которые находятся рядом, и прохожие.

Информацию передали Госполиции, в итоге, пьяного юношу задержали. На следующий день суд по просьбе полиции оставил задержанного под арестом. По делу начат уголовный процесс.

Отношение Латвии к России на фоне войны в Украине

Латвия занимает резкую позицию в отношении РФ, осуждает страну за ее военную агрессию против Украины и призывает к ужесточению санкций в отношении Москвы.

В дни голосования на "президентских выборах" на территории российского посольства в Риге полиция проверила документы у 1001 человека. Часть из них решили изгнать из страны.

Также дипломата посольства РФ в Латвии внесли в список лиц, чье пребывание на территории страны нежелательно.

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