Різдвяне дербі на "Енфілді". Хто очолить АПЛ після свят: анонс матчу "Ліверпуль" - "Арсенал"

У суботу, 23 грудня, пройде передріздвяний тур Англійської Прем’єр-ліги. В його рамках на "Енфілді" відбудеться поєдинок між чинними лідерами АПЛ - "Ліверпулем" та "Арсеналом". Матч розпочнеться о 19:30 за київським часом.

РБК-Україна розповідає, чого чекати від центрального туру АПЛ та як пройшли минулі зустрічі команд.

Ситуація у турнірній таблиці перед матчем

Команда Мікеля Артети підходить до поєдинку в якості лідера АПЛ. "Арсенал" переміг у чотирьох з п’яти останніх поєдинків ліги й зараз має 39 очок при 17 перемогах, 3 нічиїх та 2 поразках.

Підопічні Юргена Клоппа не надто відстають: у своєму активі вони мають всього на одне очко менше. За сезон "Ліверпуль" поступився тільки одного разу, на виїзді програвши "Тоттенхему".

Примітно також, що команди мають майже однакову різницю забитих та пропущених голів. "Мерсісайдці" забили всього на один м’яч більше.

Перша п’ятірка турнірної таблиці Англійської Прем’єр-ліги перед 18 туром

Історія зустрічей команд

До суботнього матчу команди перетинались 62 рази. 25 матчів закінчились перемогою "Ліверпуля", 17 - "Арсеналу" й у 20 протистояннях переможця визначити не вдалося.

Востаннє команди зустрічались ще напочатку квітня 2023-го, коли після двох пропущених м’ячів ліверпульці таки відігрались зусиллями Мохаммеда Салаха та Роберто Фірміно. Тоді команди розійшлись мирно, матч закінчився з рахунком 2:2.

За керівництва Клоппа та Артети клуби перетинались в 11 матчах. 5 разів верх брала команда німця, 4 рази - іспанця.

Склади на матч

Обидві команди підходять до протистояння в оптимальному складі. В сторін є пошкоджені гравці, однак втрати є некритичними.

Так, "Ліверпулю" через розрив хрестоподібної зв’язки все ще не допоможе Жоель Матіп. Однак центрального захисника замість нього можуть зіграти або Джарелл Кванса, або Ібраїма Конате, який впевнено виглядав на цій позиції у попередніх матчах "Ліверпуля".

Також продовжує лікувати коліно й аргентинець Алексіс Макаллістер. На позиції лівого півзахисника його, як і в попередніх поєдинках, ймовірно замінить англієць Кертіс Джонс.

Через травму литкового м’яза в "Арсенала" все ще буде відсутній японець Такехіро Томіясу. Він отримав пошкодження наприкінці матчу "канонірів" проти "Вулвергемптона" й вибув щонайменше до лютого наступного року. На його позиції правого захисника, скоріш за все, вийде Бен Вайт.

А от появі у складі Олександра Зінченка, схоже, не завадить нічого. Українець в середньому проводив на полі понад 60 хвилин в останніх 10 поєдинках "Арсеналу" та є тим, на кого може розраховувати Артета у надважливому матчі.

Олександр Зінченко (фото: arsenal.com)

Прогнози на поєдинок

Букмекери приблизно однаково оцінюють шанси на перемогу обох команд. Тріумф господарів розглядають у 40%, гостей - у 34%, шанси на нічию - у 20%.

Очевидно, що жодна з команд не захоче відпускати можливість очолити АПЛ, тож у суботу на "Енфілді" нас очікуватиме справжня боротьба.

Де дивитися матч "Ліверпуль" - "Арсенал"

Довгоочікуваний матч Прем’єр-ліги, який буде судити Кріс Кавана, буде доступний для перегляду у прямому етері на OTT-платформі Setanta Sports.

Також цей матч ймовірно транслюватиметься або на каналі Setanta Sports, або на Setanta Sports+, які доступні, зокрема, на MEGOGO.

Також гра транслюватиметься у прямому ефірі на каналах Sky Sports Premier League та Main Event.

5 пам'ятних зустрічей на "Енфілді"

Чемпіонський матч для "канонірів" у 1989 році

Тоді лише перемога з різницею в два голи дозволяла "Арсеналу" отримати чемпіонський титул. І лондонцям це якимось дивом вдалося!

Надрезультативна нічия з покером

Парад голів

Тоді, у сезоні 2006/2007, вперше за 77 років "червоні" пропустили шість м'ячів вдома! Це сталося у чвертьфіналі Кубка Ліги.

Бенефіс Пітера Крауча

Того ж сезону "Ліверпуль" помстився лондонцям у АПЛ, розбивши "канонірів" 4:1.

Драматичний трилер з 10 голами