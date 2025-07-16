Рій дронів на Харків та ракета на Кривий Ріг: все про наслідки атаки РФ по Україні

Росія в ніч на 16 липня атакує Україну дронами з різних напрямків. Серія вибухів вже пролунала у Харкові, а по Кривому Рогу ворог вдарив ракетою та запустив "Шахеди".
Все, що відомо про наслідки атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Як повідомив мер міста Ігор Терехов, у Харкові за 14 хвилин пролунало 16 вибухів, ворог атакував цивільне підприємство у Київському районі.
Разом з тим, очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за 20 хвилин в місті зафіксували 17 вибухів, більшість у Київському районі. Він додав, що попередньо РФ застосувала "Герань-2", наразі відомо про 3 постраждалих.
Детальніше про ситуацію у Харкові читайте в окремому матеріалі.
Глава ОВА Сергій Лисак повідомив про ракетну атаку по Кривому Рогу, фіксуєть пожежу. Зазначимо, вибухи у місті пролунали під час загрози балістики. На місто також летять "Шахеди".
Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, Кривий Ріг під масованою атакою "Шахедів", у місті вже 10 "приходів", є пожежа.
У Києві після двох ночей без тривог працювала ППО. Наразі у столиці відбій тривоги.
Ворожі дрони фіксувалися на території міста Запоріжжя. Крім того, очільники ОВА Іван Федоров повідомляв про рух "Шахедів" до Міжнародного аеропорту Запоріжжя.
Росія запустила дрони по Україні з різних напрямків. Повітряна тривога оголошена у більшості областей України. Зокрема, й у Київській області, при цьому у Києві повітряна тривога була лише кілька хвилин.
Нагадаємо, наразі у Києві перебуває спецпредставник президента США Кіт Келлог. У мережі з цим повязують відносне затищщя у Києві, дві ночі поспіль у столиці не було повітряної тривоги. Втім, ворог вдень підіймав у повітря носії "Кинджалів".