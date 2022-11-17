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У Рівному зупинився рух тролейбусів: у чому причина

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Рівне, Четвер 17 листопада 2022 11:55
У Рівному зупинився рух тролейбусів: у чому причина Фото: у Рівному зупинився рух тролейбусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Рівному 17 листопада зупинився рух тролейбусів. Причиною цього стала відсутність напруги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Рівного Олександра Третяка.

"У Рівному зупинився рух тролейбусів. Причина - відсутність напруги. Будьте уважні та обережні", - написав він.

Зазначимо, що про удари по місту під час масованої атаки росіян не повідомлялося.

Нагадаємо, в Україні з ранку 17 листопада було оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські війська завдали масованих ударів по українським містам. Метою окупантів стала критична та газова інфтраструктура.

Докладніше про ситуацію в регіонах – читайте у нашому матеріалі.

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Рівне тролейбус
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