У Рівному зупинився рух тролейбусів: у чому причина

У Рівному 17 листопада зупинився рух тролейбусів. Причиною цього стала відсутність напруги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Рівного Олександра Третяка.

Зазначимо, що про удари по місту під час масованої атаки росіян не повідомлялося.

"У Рівному зупинився рух тролейбусів. Причина - відсутність напруги. Будьте уважні та обережні", - написав він.

Нагадаємо, в Україні з ранку 17 листопада було оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські війська завдали масованих ударів по українським містам. Метою окупантів стала критична та газова інфтраструктура.

Докладніше про ситуацію в регіонах – читайте у нашому матеріалі.

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