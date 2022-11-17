В Ровно остановилось движение троллейбусов: в чем причина

В Ровно 17 ноября остановилось движение троллейбусов. Причиной тому стало отсутствие напряжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Ровно Александра Третяка.

Отметим, что об ударах по городу во время массированной атаки россиян не сообщалось.

"В Ровно остановилось движение троллейбусов. Причина - отсутствие напряжения. Будьте внимательны и осторожны", - написал он.

Напомним, в Украине с утра 17 ноября была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские войска нанесли массированные удары по украинским городам. Целью оккупантов стала критическая и газовая инфтраструктура.

Более подробно о ситуации в регионах - читайте в нашем материале.

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