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В Ровно остановилось движение троллейбусов: в чем причина

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Ровно, Четверг 17 ноября 2022 11:55
В Ровно остановилось движение троллейбусов: в чем причина Фото: в Ровно остановилось движение троллейбусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Ровно 17 ноября остановилось движение троллейбусов. Причиной тому стало отсутствие напряжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Ровно Александра Третяка.

"В Ровно остановилось движение троллейбусов. Причина - отсутствие напряжения. Будьте внимательны и осторожны", - написал он.

Отметим, что об ударах по городу во время массированной атаки россиян не сообщалось.

Напомним, в Украине с утра 17 ноября была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские войска нанесли массированные удары по украинским городам. Целью оккупантов стала критическая и газовая инфтраструктура.

Более подробно о ситуации в регионах - читайте в нашем материале.

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