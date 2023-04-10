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У Рівному УПЦ МП заборонили користуватися землями

Фото: УПЦ МП у Рівному заборонили користуватися земельними ділянками (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міська рада Рівного ухвалила рішення про припинення права користування УПЦ Московського патріархату земельними ділянками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Рівного Олександра Третяка в Telegram.

"На позачерговій сесії Рівненської міської ради припинили право користування земельними ділянками на території громади, які використовує УПЦ (Московський патріархат)", - йдеться у повідомленні.

Також депутати міськради звернулися до парламенту, Кабміну та СБУ у Рівненській області щодо заборони діяльності УПЦ МП в Україні.

Нагадаємо, у Хмельницькому після побиття військового священниками Московського патріархату депутати міськради позбавили землі храми УПЦ МП.

Також зазначимо, що СБУ оголосила підозру колишньому наміснику Києво-Печерської Лаври митрополиту Павлу за розпалювання ворожнечі серед вірян.

Пізніше суд обрав митрополиту Павлу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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