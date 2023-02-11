UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Рівному троє дітей провалились під кригу

Фото: в Рівному троє дітей провалились під кригу (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 11 лютого, в Рівному троє дітей провалились під кригу. Пошуки одного з них ще тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію.

За даними поліції, сьогодні близько 18:45 до них надійшло повідомлення, що троє хлопців провалилось під кригу.

За попередньою інформацією, у водоймі на мікрорайоні Ювілейний, під кригу провалились троє підлітків, орієнтовно 14 років.

Двох із них вдалося врятувати. Наразі хлопці перебувають у лікарні, їх стан оцінюють медики. Проте пошуки ще одного парубка тривають.

"На місці події працюють усі відповідні служби", - заявили правоохоронці.

Зазначимо, в поліції наголосили не виходити на лід, якщо його товщина менш як 7 см.

Нагадаємо, днями під Києвом 11-річний хлопчик провалився під лід. Нажаль врятувати його не вдалось.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дітикрига