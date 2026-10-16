У Рівному та області масштабні відключення світла через удар росіян, - "Укренерго"

Російські окупанти атакували магістральну мережу. Через це у Рівному та області у великої кількості людей зникло світло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.
"В результаті російської дронової атаки на магістральну мережу НЕК "Укренерго" - пошкодження зазнала енергетична інфраструктура, задіяна в енергозабезпеченні Рівненської області. В результаті - фіксуються масштабні знеструмлення у Рівному та прилеглих районах", - сказано в повідомленні компанії.
Енергетики вже працюють над тим, повернути світло споживачам за резервними схемами. При цьому аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться, коли це дозволить ситуація із безпекою.
В "Укренерго" уточнили, що відновлювальні роботи у Волинській області продовжуються. Зокрема, йдеться про Луцьк, мережі живлення якого були серйозно пошкоджені внаслідок нічних ударів.
Українців, які мають світло, закликали до максимально економного споживання.
Нагадаємо, раніше Міністерство енергетики України повідомляло про те, що російські окупанти завдають ударів по енергетичних об'єктах з самого ранку.
Під атакою знаходяться Київ, Київська, Волинська, Рівненська, Харківська та Одеська області.
Найскладніша ситуація зі світлом зараз на прифронтових територіях, де атаки відбуваються безперервно.