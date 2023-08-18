У Рівному депутата облради спіймали на хабарі. Суд виніс вирок

Депутата Рівненської обласної ради викрили на вимаганні хабаря. Вищий антикорупційний суд визнав його винним та виніс вирок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Депутата облради, який одночасно обіймав посаду головного лікаря Рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення спіймали на хабарі у 1,2 тисячі доларів. Він вимагав гроші у жінки, яка має статус постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи та супутні захворювання.

Лікар пообіцяв за гроші оформити інвалідність, пов’язану з наслідками аварії на ЧАЕС.

Фігурант уклав з прокурором САП угоду про визнання винуватості. ВАКС затвердив угоду та визнав його винним. Суд призначив покарання у вигляді штрафу у 68 тисяч гривень та заборонив на рік обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в закладах охорони здоров'я.

Також, як повідомляє САП, засуджений зобов’язався перерахувати на потреби ЗСУ 2 млн гривень.

Нагадаємо, правоохоронці викрили чиновниця Льотної академії НАУ, яка за гроші допомагала двом чоловікам призовного віку вступити на аспірантуру. Це допомогло б уникнути призову до армії.

Також нещодавно ДБР спіймало чиновника КМВА, який організував схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

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