ua en ru
Пт, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Рівному депутата облради спіймали на хабарі. Суд виніс вирок

Новость на русском →
Рівне, П'ятниця 18 серпня 2023 12:08
У Рівному депутата облради спіймали на хабарі. Суд виніс вирок Фото: у Рівному депутата облради спіймали на хабарі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Депутата Рівненської обласної ради викрили на вимаганні хабаря. Вищий антикорупційний суд визнав його винним та виніс вирок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Депутата облради, який одночасно обіймав посаду головного лікаря Рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення спіймали на хабарі у 1,2 тисячі доларів. Він вимагав гроші у жінки, яка має статус постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи та супутні захворювання.

Лікар пообіцяв за гроші оформити інвалідність, пов’язану з наслідками аварії на ЧАЕС.

Фігурант уклав з прокурором САП угоду про визнання винуватості. ВАКС затвердив угоду та визнав його винним. Суд призначив покарання у вигляді штрафу у 68 тисяч гривень та заборонив на рік обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в закладах охорони здоров'я.

Також, як повідомляє САП, засуджений зобов’язався перерахувати на потреби ЗСУ 2 млн гривень.

Нагадаємо, правоохоронці викрили чиновниця Льотної академії НАУ, яка за гроші допомагала двом чоловікам призовного віку вступити на аспірантуру. Це допомогло б уникнути призову до армії.

Також нещодавно ДБР спіймало чиновника КМВА, який організував схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
коррупция Рівне САП
NEWS
ЗСУ зайняли південний фланг Бахмута та контрнаступають на Бердянському напрямку: карти боїв ISW
ЗСУ зайняли південний фланг Бахмута та контрнаступають на Бердянському напрямку: карти боїв ISW
DAILY
(Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч (Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні