У Рівненській області школярі збирають каштани, щоб допомогти армії: як це працює

Зазначається, що кошти, отримані за здані каштани, спрямовуються на закупівлю обладнання для ЗСУ, зокрема на радіоелектронну боротьбу (РЕБ) та дрони.

Збирають каштани учні Дубенського ліцею №5, ліцею №7, а також учасники різних місцевих дитячих гуртків та школярі із гімназії, яка знаходиться за 50 км від міста.

Видання повідомляє, що цю ініціативу підтримують місцеві волонтерські організації, зокрема "Волонтери на Конторській", які щороку вигадують нові способи збору коштів для військових. За словами волонтерки Інни Яцини, школярі активно допомагають, розуміючи важливість своєї участі в підтримці військових на фронті.

"Я всім розказую про те, що це кошти, які лежать під ногами. Тут не треба багато зусиль, але можна каштанами допомогти нашим воїнам. Кошти ми зараз спрямовуємо на РЕБ для хлопця з Мирогощанської громади. Далі дрон для нашого дубенчанина, і ще РЕБ для дубенчанина", - розказала волонтерка.

Учителька ліцею Наталія Мацюк розповіла, що ще одним видом волонтерських ініціатив збір вторсировини.

"Ми, окрім того, що другий рік поспіль збираємо каштани, сортуємо сміття та збираємо макулатуру. Наш заклад завжди, як є якась потреба - ми відразу організовуємося: і батьки, і діти, і вчителі. Всі ми працюємо плідно", - розповіла вона.

Цьогорічний збір каштанів у Дубні вже приніс перші результати - за тиждень волонтерам вдалося зібрати близько 70 мішків каштанів, кожен з яких важить близько 20 кг.

Інна Яцина розповіла виданню, що каштани відвозять у пункт прийому у Рівне. Вона додала, що за кілограм там можна отримати 8 гривень.