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Рівень загрози дуже високий. РФ вдвічі збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі

Фото:  окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі (youtube)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 25 квітня, військові Російської Федерації вдвічі збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

"В Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 13 кораблів, а кількість ракетоносіїв - удвічі", - повідомив Назаров.

За його даними, наразі у росіян на бойовому чергуванні:

  • 2 надводних ракетоносії;
  • 2 підводних ракетоносії.

Загальний залп "Калібрів" може сягати 24.

"Рівень ракетної загрози дуже високий", - наголосив спікер ОК "Південь".

Нагадаємо, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь в інтерв'ю РБК-Україна розповів, навіщо РФ збирає ракети та що може стати ціллю.

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