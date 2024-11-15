Рівень ризику нижчий. У США оновили рекомендації щодо поїздок в Україну

Державний департамент США оновив рекомендації щодо подорожей в Україну. Рівень ризику поїздок до дев’яти областей знизили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп.
Рекомендації оновили 14 листопада. Загалом громадянам США радять не їздити в Україну через повномасштабну війну. Визначено четвертий рівень ризику.
Проте для дев'яти областей знизили рівень ризику до третього через віддаленість від зони бойових дій. Йдеться про Волинську, Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Тернопільську, Рівненську, Хмельницьку та Житомирську області.
Проте у США наголошують, що ситуація з безпекою може швидко змінитися, тому мандрівникам радять бути готовими до загроз та негайного виїзду.
Посол України у США Оксана Маркарова зазначила, що таке рішення Держдепу відкриває можливості для бізнесу безпосередньо на території України. Вона додала, що посольство "наполегливо працювало" над цим.
США вважаються одним з найголовніших партнерів України. Вашингтон надає Україні найбільші за обсягами пакети військової допомоги.
Українська армія отримала від США броньовану техніку, танки, артилерію, РСЗВ, далекобійні ракети, боєприпаси, засоби протиповітряної оборони та інше озброєння.
За даними ЗМІ, адміністрація чинного президента США Джо Байдена хоче відправити Україні 6 млрд доларів, які залишилися на військову допомогу. Це планують зробити до повернення Дональда Трампа на президентський пост.
Крім того, у Байдена надішлють "сигнал" Конгресу для ухвалення додаткових коштів Україні на 2025 рік.
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