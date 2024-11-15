Рівень ризику нижчий. У США оновили рекомендації щодо поїздок в Україну

Рекомендації оновили 14 листопада. Загалом громадянам США радять не їздити в Україну через повномасштабну війну. Визначено четвертий рівень ризику.

Проте для дев'яти областей знизили рівень ризику до третього через віддаленість від зони бойових дій. Йдеться про Волинську, Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Тернопільську, Рівненську, Хмельницьку та Житомирську області.

Проте у США наголошують, що ситуація з безпекою може швидко змінитися, тому мандрівникам радять бути готовими до загроз та негайного виїзду.

Посол України у США Оксана Маркарова зазначила, що таке рішення Держдепу відкриває можливості для бізнесу безпосередньо на території України. Вона додала, що посольство "наполегливо працювало" над цим.