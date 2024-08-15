Рівень прибутків УЗ дозволяє їй знизити тарифи на вантажні перевезення, - експерт

"Ми бачимо вже непоганий рівень прибутку "Укрзалізниці", і не можна сказати, що це збиткова компанія. Вони люблять казати, що ось, нам треба збільшувати тарифи, тому що нам треба більше грошей для свого функціонування. Зараз ми бачимо, що ці гроші є. То, можливо, оскільки це державна монополія, слід подумати, як можливе зменшення цих тарифів сприятиме зростанню інших галузей – тих, які несуть збитки саме через чинні тарифи "Укрзалізниці", - зауважив експерт.

Він також висловив впевненість, що при Кабінеті міністрів має бути запроваджена окрема структура, яка займатиметься прорахунком впливу на економіку від постійного зростання тарифів УЗ.

"При секретаріаті Кабміну повинна бути аналітична структура, яка буде аналізувати, як певні тарифи будуть впливати на розвиток економіки. У них повинні бути відповідні моделі. І це дозволить нам отримати відповідь, що так, зниження тарифів на залізничні перевезення дозволить нам отримати більше грошей, а отже, ми зможемо без суттєвого підняття податків наповнити казну. Це буде безумовно всім, і громадянам, і бізнесу, на краще", - резюмував експерт.

Нагадаємо, за перше півріччя "Укрзалізниця" прозвітувала про рекордні обсяги перевезень та про отримання 3,1 млрд грн прибутку. Водночас, як заявив керівник УЗ Євген Лященко, на кінець року компанія планує збиток у розмірі 2,7 млрд грн. Звідки він візьметься, у компанії не пояснюють.

В свою чергу голова галузевої ради Федерації металургів України Олена Колесникова заявила, що постійне підвищення тарифів на вантажні перевезення це свідчення неефективності роботи керівництва "Укрзалізниці", особливо в умовах, коли обсяги перевезень, а відповідно і доходи компанії, рекордно зростають.