Рівень оптимізму високий. Дві третини українців щасливі, 88% вірять у майбутнє в ЄС

Згідно з дослідженнями, 88% опитаних схиляються до того, що через 10 років Україна швидше буде процвітаючим членом ЄС, ніж країною зі зруйнованою економікою та великим відтоком людей. Але найбільше вражають дані щодо рівня щастя.

"Ми боялися ставити це питання, тому що не знали, чи не викличе це обурення у респондентів - яке щастя під час війни? Але ми ставимо це питання хоча б раз на рік і було б шкода, якби цей рік випав. Так от зараз, у грудні, 65% вважають себе щасливими і лише 15% нещасливими, решта - "і так і так". Це лише на 6% нижче за довоєнний рівень - було 71% щасливих", - зазначив соціолог.

Це пояснюється тим, що механізм формування щастя не простий і лінійний. Наприклад, збільшення багатства не завжди призводить до підвищення рівня щастя. У тих же США з 1985 до 2005 року реальні доходи населення подвоїлися, а рівень щастя не змінився. Нині ж в Україні в умовах війни знижується рівень забаганок, і люди починають радіти простим речам, на які раніше не звертали уваги.