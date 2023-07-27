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Рівень нетерпимості українців до корупції різко збільшився під час війни

Фото: корупція є другою проблемою після війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рівень нетерпимості до надання хабарів, подарунків або неофіційних послуг для вирішення особистих проблем помітно зріс серед українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

На думку 53% респондентів, такі дії ніколи не можуть бути виправдані, порівняно з 42% у 2018 та 2021 роках.

Корупцію вважають скоріше серйозною або дуже серйозною проблемою для України 89% респондентів, за значимістю вона поступається лише повномасштабному вторгненню Росії.

Як зазначають соціологи, українське суспільство сильно розділилося в оцінці того, що сталося з рівнем корупції після початку повномасштабної війни: понад п’ята частина українців вважає, що рівень корупції зріс з лютого 2022 року, трохи менше п’ятої частини вважає, що рівень корупції зменшився, а понад третина вважає, що рівень корупції залишився на тому ж рівні. 

За даними опитування, 94% вважають корупцію розповсюдженою тією чи іншою мірою. Хоча частка українців, які вважають корупцію "дуже розповсюдженою", зменшилася більш ніж на 20% порівняно з 2018 та 2021 роками, змін щодо загального сприйняття поширеності корупції в Україні не відбулося.

Опитування було проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення Програми сприяння громадській активності "Долучайся!" у співпраці з Проектом USAID "Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні "ВзаємоДія" (SACCI). Опитування проводилось в Україні за виключення окупованих Росією регіонів та серед внутрішньо та зовнішньо переміщених осіб. Опитування проводилося в грудні 2022 року - лютому 2023 року серед 10 117 осіб. Похибка 1,5%.

Нагадаємо, українці найчастіше висловлюють недовіру судам (судовій системі загалом) - 70%, політичним партіям - 68%, державному апарату (чиновникам) - 67%.

Крім того, українці не довіряють:

  • прокуратурі (60%),
  • Верховній раді (56%),
  • Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) - (55%),
  • Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) - (54,5%),
  • Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі - (54%),
  • комерційним банкам (54%),
  • уряду України (52%).
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