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Рівень небезпеки дуже високий. РФ вивела в Чорне море ще один човен з "Калібрами"

Середа 17 січня 2024 21:46
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Рівень небезпеки дуже високий. РФ вивела в Чорне море ще один човен з "Калібрами" Ілюстративне фото: РФ вивела в Чорне море ще один човен з "Калібрами" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Росія ввечері середи, 17 січня, вивела у Чорне море ще один надводний ракетоносій. В акваторії залишаються два човни, споряджені 16 "Калібрами".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Сил оборони півдня України.

"В Чорному морі поступово вщухає шторм. Вороже корабельне угруповання поповнилося ще одним надводним ракетоносієм - до фрегата "Адмірал Макаров" додався малий ракетний корабель проекту "Буян-М"", - сказано в повідомленні.

У відомтсві заявили, що загальний залп "Калібрів" наразі можливий до 16 ракет. Рівень ракетної небезпеки - дуже високий. Тому українцям радять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Російська блокада моря

Російські терористи використовують Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Азовське море наразі перебуває під повним контролем ворога.

Після звільнення острова Зміїний домінування терористів у Чорному морі вдалось зменшити. Водночас після виходу Росії з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилося під загрозою, попри те, що за останні місяці ворожу блокаду моря вдається проривати.

Як пояснювала вчора, 13 січня, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, росіяни не змогли використати "Калібри" під час масованих ранкових атак у той самий день через шторм на морі.

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