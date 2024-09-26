Риторика Путіна показує, що він боїться далекобійних ударів ЗСУ, - міністр оборони Литви

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас під час спільної пресконференції з главою Міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

"Ми всі чули слова Путіна. Я вважаю, що ключове послання не в тому, що він сказав, а в тому, що, говорячи про нову концепцію, він чітко дає зрозуміти, що надання Україні можливості нанесення ударів на великі відстані є дійсно важливим питанням, якого він боїться", - сказав Кащюнас.

Пісторіус своєю чергою наголосив, що Захід не заляканий "ядерною риторикою" Путіна.

"Я можу повторити, що це риторика Путіна. Він говорить голосно і поширює свої погрози, і нас це не повинно лякати. Ми будемо робити те, що вважаємо за потрібне. Він може поширювати це через свої канали, але це нас не налякає", - зазначив міністр оборони Німеччини.