По словам посла КНР в США, конфликт России и Украины только вредит его стране. Если бы Китай знал о надвигающейся войне, то приложил бы все усилия, чтобы ее не допустить.

Посол Китая в США Цуй Тянькай в своем материале утверждает, что его правительство ничего не знало о кремлевских планах по нападению на Украину, а если бы знало, то попыталось бы остановить войну.

"Утверждения о том, что Китай знал об этой войне, соглашался с ней или молчаливо поддерживал ее, являются чистой дезинформацией. Все эти заявления служат лишь цели переложить вину на Китай и облить его грязью", - сообщил посол КНР в США. По его словам, Китай является крупнейшим торговым партнером России и Украины, а также крупнейшим импортером сырой нефти и природного газа в мире. Если бы Китай знал о надвигающемся кризисе, то обязательно его бы предотвратил.

Китайский дипломат также уверил, что по Украине позиция Китая объективна и беспристрастна: суверенитет и территориальная целостность Украины должна соблюдаться. Украина — это суверенное государство.