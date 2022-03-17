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"Конфликт России и Украины только вредит Китаю", - посол КНР в США

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Вашингтон, Четверг 17 марта 2022 02:52
"Конфликт России и Украины только вредит Китаю", - посол КНР в США Посол Китая в США Цуй Тянькай (Фото:
Автор: Константин Широкун

По словам посла КНР в США, конфликт России и Украины только вредит его стране. Если бы Китай знал о надвигающейся войне, то приложил бы все усилия, чтобы ее не допустить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Посол Китая в США Цуй Тянькай в своем материале утверждает, что его правительство ничего не знало о кремлевских планах по нападению на Украину, а если бы знало, то попыталось бы остановить войну.

"Утверждения о том, что Китай знал об этой войне, соглашался с ней или молчаливо поддерживал ее, являются чистой дезинформацией. Все эти заявления служат лишь цели переложить вину на Китай и облить его грязью", - сообщил посол КНР в США. По его словам, Китай является крупнейшим торговым партнером России и Украины, а также крупнейшим импортером сырой нефти и природного газа в мире. Если бы Китай знал о надвигающемся кризисе, то обязательно его бы предотвратил.

Китайский дипломат также уверил, что по Украине позиция Китая объективна и беспристрастна: суверенитет и территориальная целостность Украины должна соблюдаться. Украина — это суверенное государство.

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