Ритейл-саммит RAU Summit 2021: спикеры и полная программа

9 декабря в КВЦ Парковый состоится IX ритейл-саммит RAU Summit 2021 – ежегодное итоговое событие года для владельцев и топ-менеджеров сферы розничной торговли и девелопмента.
Главная тема саммита – «Курс на инновации и клиентский опыт». Среди спикеров деловой программы – первые лица компаний: «Эпицентр К», «Планета Кино», 46 Parallel Wine Group, Inkerman Ukraine, MOYO, USUPSO Ukraine, Kasta.ua, BERTA Group, LPP Ukraine, SES imagotag, Fondy, robota.ua, Sayenko Kharenko, Cushman & Wakefield в Украине и т.д.
Темы сессий RAU Summit 2021 формировались, основываясь на актуальных запросах сферы ритейла и торговой недвижимости:
Итоги года и ключевые тенденции в ритейле и торговой недвижимости.
Стратегия на 2022 год: масштабирование, диджитализация, маркетинг.
Создание собственной эко-системы или cooperation и coopetition.
Ритейлеры и девелоперы: переосмысление взаимодействия.
Цифровая трансформация бизнеса: влияние на компанию и управление.
Изменения в лояльности потребителей во время пандемии. Превышать ожидания: сервисы, гибкость, технологии.
Объединение розничной торговли и инноваций, чтобы оставаться на шаг впереди.
Инновации для ритейла на основе технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта.
Возможности для торговой недвижимости в свете новых тенденций.
Среди спикеров:
Александр Бережанский, основатель и CEO BERTA group.
Анна Горкун, собственница и CEO 46 Parallel Wine Group, СЕО «Inkerman Ukraine».
Дмитрий Деркач, совладелец сети «Планета Кино», Pumpidup, IWIS.
Марианна Самсонова, CEO и Co-founder USUPSO Ukraine и O!Some.
Валентин Ивакин, генеральный директор MOYO.
Ростислав Кисиль, основатель и президент Meest.
Ярема Ивахив, General manager LPP Ukraine.
Максим Гаврюшин, операционный директор Budhouse Group.
Наталия Кравец, коммерческий директор Dragon Capital Property Management.
Ирина Поварчук, генеральный директор DCH Infrastructure & Real Estate (ТРЦ «Караван»).
Юлия Счастливая, генеральный директор ТРЦ Respublika Park.
Рената Якубчениене, генеральный директор БЦ и ТРЦ Retroville.
Дарья Завадская, коммерческий директор ТРЦ Ocean Plaza и др.
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«Весь 2021 год ритейл и девелопмент не стоял на месте. Мы искали более эффективные бизнес-модели и новые ниши, пробовали себя в необычных форматах. Наша сфера одна из первых трансформировалась и начала внедрять новые технологии в ответ на вызовы времени. Вот почему 9-й RAU Summit посвящен инновациям, клиентскому опыту и трансформациям», – комментирует Глава правления Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук.
Партнеры события: Budhouse Group, Linden Luxury Residences, логистический партнер – «Нова Пошта», Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska, ТММ-Юкрейн, «Крайна» и др.
Контактное лицо по вопросам регистрации:
Олеся Кобцева – Project manager (+38 050 313 74 53 / o.kobceva@rau.ua)
По вопросам партнерства:
Юлия Кушка – Head of Business Development Department (+38 067 223 07 30 / j.kushka@rau.ua)
Анна Куприенко – Business Development Manager (+38 063 566 75 93 / a.kupriienko@rau.ua)