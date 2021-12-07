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Ритейл-саммит RAU Summit 2021: спикеры и полная программа

 

9 декабря в КВЦ Парковый состоится IX ритейл-саммит RAU Summit 2021 – ежегодное итоговое событие года для владельцев и топ-менеджеров сферы розничной торговли и девелопмента.

Главная тема саммита – «Курс на инновации и клиентский опыт». Среди спикеров деловой программы – первые лица компаний: «Эпицентр К», «Планета Кино», 46 Parallel Wine Group, Inkerman Ukraine, MOYO, USUPSO Ukraine, Kasta.ua, BERTA Group, LPP Ukraine, SES imagotag, Fondy, robota.ua, Sayenko Kharenko, Cushman & Wakefield в Украине и т.д.

Темы сессий RAU Summit 2021 формировались, основываясь на актуальных запросах сферы ритейла и торговой недвижимости:

  • Итоги года и ключевые тенденции в ритейле и торговой недвижимости.

  • Стратегия на 2022 год: масштабирование, диджитализация, маркетинг.

  • Создание собственной эко-системы или cooperation и coopetition.

  • Ритейлеры и девелоперы: переосмысление взаимодействия.

  • Цифровая трансформация бизнеса: влияние на компанию и управление.

  • Изменения в лояльности потребителей во время пандемии. Превышать ожидания: сервисы, гибкость, технологии.

  • Объединение розничной торговли и инноваций, чтобы оставаться на шаг впереди.

  • Инновации для ритейла на основе технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта.

  • Возможности для торговой недвижимости в свете новых тенденций.

Среди спикеров:

  • Александр Бережанский, основатель и CEO BERTA group.

  • Анна Горкун, собственница и CEO 46 Parallel Wine Group, СЕО «Inkerman Ukraine».

  • Дмитрий Деркач, совладелец сети «Планета Кино», Pumpidup, IWIS.

  • Марианна Самсонова, CEO и Co-founder USUPSO Ukraine и O!Some.

  • Валентин Ивакин, генеральный директор MOYO.

  • Ростислав Кисиль, основатель и президент Meest.

  • Ярема Ивахив, General manager LPP Ukraine.

  • Максим Гаврюшин, операционный директор Budhouse Group.

  • Наталия Кравец, коммерческий директор Dragon Capital Property Management.

  • Ирина Поварчук, генеральный директор DCH Infrastructure & Real Estate (ТРЦ «Караван»).

  • Юлия Счастливая, генеральный директор ТРЦ Respublika Park.

  • Рената Якубчениене, генеральный директор БЦ и ТРЦ Retroville.

  • Дарья Завадская, коммерческий директор ТРЦ Ocean Plaza и др.

Смотреть полный список спикеров

«Весь 2021 год ритейл и девелопмент не стоял на месте. Мы искали более эффективные бизнес-модели и новые ниши, пробовали себя в необычных форматах. Наша сфера одна из первых трансформировалась и начала внедрять новые технологии в ответ на вызовы времени. Вот почему 9-й RAU Summit посвящен инновациям, клиентскому опыту и трансформациям», – комментирует Глава правления Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук.

Партнеры события: Budhouse Group, Linden Luxury Residences, логистический партнер – «Нова Пошта», Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska, ТММ-Юкрейн, «Крайна» и др.

Детальнее о событии

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Контактное лицо по вопросам регистрации:

Олеся Кобцева – Project manager (+38 050 313 74 53 / o.kobceva@rau.ua)

По вопросам партнерства:

Юлия Кушка – Head of Business Development Department (+38 067 223 07 30 / j.kushka@rau.ua)

Анна Куприенко – Business Development Manager (+38 063 566 75 93 / a.kupriienko@rau.ua)

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