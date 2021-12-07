Ритейл-саммит RAU Summit 2021: спикеры и полная программа

9 декабря в КВЦ Парковый состоится IX ритейл-саммит RAU Sum m it 2021 – ежегодное итоговое событие года для владельцев и топ-менеджеров сферы розничной торговли и девелопмента.

Главная тема саммита – «Курс на инновации и клиентский опыт». Среди спикеров деловой программы – первые лица компаний: «Эпицентр К», «Планета Кино», 46 Parallel Wine Group, Inkerman Ukraine, MOYO, USUPSO Ukraine, Kasta.ua, BERTA Group, LPP Ukraine, SES imagotag, Fondy, robota.ua, Sayenko Kharenko, Cushman & Wakefield в Украине и т.д.

Темы сессий RAU Summit 2021 формировались, основываясь на актуальных запросах сферы ритейла и торговой недвижимости:

Итоги года и ключевые тенденции в ритейле и торговой недвижимости.

Стратегия на 2022 год: масштабирование, диджитализация, маркетинг.

Создание собственной эко-системы или cooperation и coopetition.

Ритейлеры и девелоперы: переосмысление взаимодействия.

Цифровая трансформация бизнеса: влияние на компанию и управление.

Изменения в лояльности потребителей во время пандемии. Превышать ожидания: сервисы, гибкость, технологии.

Объединение розничной торговли и инноваций, чтобы оставаться на шаг впереди.

Инновации для ритейла на основе технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта.

Возможности для торговой недвижимости в свете новых тенденций.

Среди спикеров:

Александр Бережанский , основатель и CEO BERTA group.

Анна Горкун , собственница и CEO 46 Parallel Wine Group, СЕО «Inkerman Ukraine».

Дмитрий Деркач , совладелец сети «Планета Кино», Pumpidup, IWIS.

Марианна Самсонова , CEO и Co-founder USUPSO Ukraine и O!Some.

Валентин Ивакин , генеральный директор MOYO.

Ростислав Кисиль , основатель и президент Meest.

Ярема Ивахив , General manager LPP Ukraine.

Максим Гаврюшин , операционный директор Budhouse Group.

Наталия Кравец , коммерческий директор Dragon Capital Property Management.

Ирина Поварчук , генеральный директор DCH Infrastructure & Real Estate (ТРЦ «Караван»).

Юлия Счастливая , генеральный директор ТРЦ Respublika Park.

Рената Якубчениене , генеральный директор БЦ и ТРЦ Retroville.

Дарья Завадская, коммерческий директор ТРЦ Ocean Plaza и др.

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«Весь 2021 год ритейл и девелопмент не стоял на месте. Мы искали более эффективные бизнес-модели и новые ниши, пробовали себя в необычных форматах. Наша сфера одна из первых трансформировалась и начала внедрять новые технологии в ответ на вызовы времени. Вот почему 9-й RAU Summit посвящен инновациям, клиентскому опыту и трансформациям», – комментирует Глава правления Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук.

Партнеры события: Budhouse Group, Linden Luxury Residences, логистический партнер – «Нова Пошта», Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska, ТММ-Юкрейн, «Крайна» и др.

Детальнее о событии

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Контактное лицо по вопросам регистрации:

Олеся Кобцева – Project manager (+38 050 313 74 53 / o.kobceva@rau.ua )

По вопросам партнерства:

Юлия Кушка – Head of Business Development Department (+38 067 223 07 30 / j.kushka@rau.ua )