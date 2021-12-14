Есть риски: эксперт о перспективах "большой сделки" между США и РФ по Украине

Эксперт оценила перспективы заключения "большой сделки" между США и РФ по Украине. Так, ее вероятность резко будет расти, если украинская власть лишь пассивно будет наблюдать за переговорами лидеров этих двух стран и занимать выжидательную позицию.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Высокие ставки. Осталась ли угроза вторжения России и что будет с Донбассом" .

То есть, по мнению аналитика Фонда "Демократические инициативы" Марии Золкиной, многое будет зависеть от того, какую линию поведения выберет Украина.

Вместе с тем, еще одна возможная ошибка, считает эксперт, - это попытка завоевать таким образом приверженность американской администрации: любой ценой, пусть даже уступками в вопросе Донбасса.

Кроме того, отмечает Золкина, за все время войны тема Донбасса была самостоятельным дипломатическим треком, и американцы активно в него не включались, поскольку процесс был в тупике, и шансы договориться с Россией не просматривались.

Однако теперь же ситуация меняется - на горизонте может появиться "пакетная" сделка с РФ по множеству вопросов, представляющих взаимный интерес.

"Впервые за почти восемь лет обстоятельства складываются так, что американцы не будут до последней запятой выверять договоренность по Донбассу, потому что это выгодно Украине. У них есть свой интерес - предупредить резкую эскалацию отношений с РФ на всей планете. И Донбасс здесь - точно не центральный элемент", - резюмировала эксперт.