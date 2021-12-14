Є ризики: експерт про перспективи "великої угоди" між США та РФ щодо України
Експерт оцінила перспективи укладення "великої угоди" між США та РФ щодо України. Так, її ймовірність різко зростатиме, якщо українська влада лише пасивно спостерігатиме за переговорами лідерів цих двох країн і займатиме вичікувальну позицію.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Високі ставки. Чи залишилася загроза вторгнення Росії і що буде з Донбасом".
Тобто, на думку аналітика Фонду "Демократичні ініціативи" Марії Золкіної, багато чого залежатиме від того, яку лінію поведінки обере Україна.
Разом з тим, ще одна можлива помилка, вважає експерт, - це спроба завоювати таким чином прихильність американської адміністрації: за всяку ціну, нехай навіть поступками в питанні Донбасу.
Крім того, зазначає Золкіна, за весь час війни тема Донбасу була самостійним дипломатичним треком, і американці активно в нього не включалися, оскільки процес був у глухому куті і шанси домовитися з Росією не проглядалися.
Однак тепер же ситуація змінюється - на горизонті може з'явитися "пакетна" угода з РФ з безлічі питань, що представляють взаємний інтерес.
"Вперше за майже вісім років обставини складаються так, що американці не будуть до останньої коми вивіряти домовленість по Донбасу, тому що це вигідно Україні. У них є свій інтерес - попередити різку ескалацію відносин з РФ на всій планеті. І Донбас тут - точно не центральний елемент", - резюмувала експерт.
Нагадаємо, в Офісі президента України оцінили результати переговорів президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна.