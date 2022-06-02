Есть ли риск наступления на северные область и Киев: ответ военных

Первый теоретический вариант вторжения - российская армия со своей территории заходит в Черниговскую и Сумскую области. Второй сценарий - российская армия вновь нападает на северные регионы с территории Беларуси. Третий вариант - Путин вынуждает Лукашенко вступить в войну и ввести беларусские вооруженные силы в украинские пограничные области. Например, в направление Луцк - Львов, чтобы осложнить поставки западного вооружения.

Однако по словам координатора группы "Информационное сопротивление", полковника Константина Машовеца, на севере пока не просматриваются особые риски наступления либо беларусских, либо российских войск на территорию Украины в ближайшие недели.

"Не зафиксировано создания ударных группировок, даже на тактическом уровне", - заявил он.

При этом в Министерстве обороны сообщают, что семь батальонов белорусских вооруженных сил, а это около 3 тысяч человек, находятся в Брестской и Гомельской областях вблизи границы для охраны этого участка.

Спикер ведомства Александр Мотузяник сообщил, что на территории Беларуси до сих пор находится часть российских войск. Но в ближайшей перспективе широкомасштабного наступления россиян с севера не просматривается.

Экс-начальник пресс-службы Генштаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев заявил, что украинские инженеры строят фортификационные сооружения вблизи границы с Беларусью.

Он добавил, что если бы Александр Лукашенко планировал атаковать Украины, он сделал бы это в феврале, когда для них был более благоприятный период.

"А поскольку тогда он этого не сделал, то и сейчас вероятность применения армии республики Беларусь невысокая", - заявил Селезнев.

Ориентировочно такой же уровень угрозы для Черниговской и Сумской областей. В то же время в Киевской военной администрации говорят, что фактических признаков формирования войск в Брянской и Курской области не наблюдается.

Для повторного наступления на Киев у российских войск пока не хватает ни личного состава, ни техники. Однако столица не прекращает усиливать оборону на случай, если Россия вдруг решит вновь привести к нему свои войска.