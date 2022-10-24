Ріші Сунак замість Джонсона. Чого чекати від нового прем'єра Британії

Борис Джонсон вийшов із прем'єрських перегонів. "I'll be back-а" не вийшло. Тепер із високою ймовірністю переможе екс-міністр фінансів Ріші Сунак (у другій половині понеділка стало відомо, що Сунак залишився єдиним претендентом, - ред).

Він отримав 155 підписів депутатів партії на свою підтримку. Джонсон отримав 54 (хоча сам стверджує, що 102). Партія сказала своє слово. З цієї причини Борис Джонсон зрозумів, що цього разу не вийде і вирішив зійти з дистанції, сказавши, що вважає "неправильним" зараз повертатися на посаду, тому що країні потрібна "об'єднана партія".

У якомусь сенсі йому ж краще. Наступний прем'єр знову зіткнеться з низкою криз перед майбутньою зимою, які доведеться вирішувати. Буде тяжко і не факт, що новий прем'єр теж зможе протриматися довго на своїй посаді.

Ось міністр оборони Бен Уоллес зробив грамотно: вже вдруге відмовляється йти на вибори, поступаючись дорогою більш амбітним однопартійцям, зберігаючи при цьому свою посаду і очікуючи кращого моменту.

На користь Ріші Сунака гратимуть гарна оксфордська освіта ("цей хлопець знає, що робити і як робити"), системність та досвід роботи в держуправлінні, особливо у фінансах, а зараз проблема №1 – економічна криза.

Проти нього будуть грати його класове походження (багата родина, друзі-аристократи, величезні статки, через що у людей складається враження відірваності від реалій простого народу), ймовірно, тісні зв'язки з нинішньою адміністрацією в США (принаймні для тих, хто бачить у цьому проблему) і шлейф фінансової політики, яку він проводив за Джонсона, через що його вважають винним у нинішніх проблемах Британії.

У будь-якому разі політика нового британського прем'єра, як і Елізабет Трасс, буде спрямована всередину, на вирішення соціально-економічних проблем, а не на зовнішню політику, яка, втім, залишиться незмінною. Хіба що, якщо вірити передвиборній риториці Сунака, він більше схильний вести наступальну антикитайську політику у зв'язці з Вашингтоном.

Але це поки що приблизні оцінки. Подивимося на результати внутрішньопартійних виборів та перші кроки нового прем'єр-міністра.

По Україні я написав: все залишиться незмінним. Військові постачання, політична солідаризація, фінансова допомога не зміняться. Але пріоритет віддаватиметься національним проблемам, а значить особливої запопадливості та ентузіазму бігти попереду всіх у Британії не буде, як за Джонсона.

Джерело: Фейсбук Іллі Куси (опубліковано з дозволу автора)