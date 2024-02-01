Рішення прийнято? Кого розглядають на головкома замість Залужного і чи погодяться генерали

Як Буданов, так і Сирський є генерал-лейтенантами й відомі як в Україні, так і за кордоном. Їх характеризують як досить жорстких військових. І в обох, за інформацією видання, не надто добрі стосунки із Залужним.

За інформацією РБК-Україна, одна з версій того, чому Валерія Залужного таки не звільнили з посади головнокомандувача є те, що остаточно не змогли вирішити питання з його наступником. Але, якості наступників потенційно все ж розглядаються дві особи - генерали Буданов та Сирський.

Буданов

І в оточенні Буданова, і в оточенні Сирського кажуть, що вони не претендували на нову посаду. Але джерело РБК-Україна, близьке до розвідки, припустило, що "якби Буданову надійшла така пропозиція, то він як військова людина не має права від неї відмовитися".

Другий співрозмовник, близький до начальника ГУР, підтвердив, що йому справді пропонували обійняти посаду головкома.

Що відомо про головного розвідника країни Кирила Буданова РБК-Україна раніше вже писало в матеріалі.

Сирський

Щодо генерала Сирського, то думки щодо його амбіцій відрізняються. Знайомі з ним співрозмовники стверджують, що для нього посади мають значно меншу вагу, ніж військові успіхи та перемоги.

"Йому подобається перебувати в полях, проводити і керувати операціями, він живе цим. До того ж він досить мудра людина і розуміє, що хто б не прийшов на посаду головкома - його все одно порівнюватимуть із попередником. І це порівняння, так чи інакше, буде не на користь нового головкома", - міркує один із співрозмовників у військових колах.

Інші ж, навпаки, вважають, що Сирський був би і не проти піти на підвищення і навіть навпаки, давно хотів би обійняти посаду головкома - як і низка інших генералів.

Детально про те, чим відомий командувач Східного угрупування військ ЗСУ Олександр Сирський - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Інші версії, чому Залужного ще не відправили у відставку

Є версія, що Офіс президента нібито все ще не визначився із кандидатурою нового головкома. Пошук наступників - хронічна проблема нинішньої команди влади. Іноді через це кадрові ротації навіть на міністерському рівні затримуються на місяці, а то й на роки - і люди, з якими вже було вирішено розпрощатися, продовжують залишатися на своїх постах.

Водночас один із впливових співрозмовників РБК-Україна у військових колах припустив, що Банкова могла і зовсім відкласти історію зі звільненням головкома до весни. Це, з одного боку, дозволить Офісу промоніторити суспільну реакцію. А з іншого - стане таким собі "щепленням" для населення, щоб люди задумалися над тим, що звільнення Залужного в принципі можливе. І якщо на Банковій справді наважаться звільнити головкома, умовно, через місяць чи два, то тоді реакція суспільства буде менш болісною, якби вони зробили це прямо зараз.

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