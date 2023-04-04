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Рішення ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти не таке погане, як ви думаєте, - Байден

Фото: Байден відреагував на рішення про скорочення видобутку нафти (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден відреагував на рішення країн-членів ОПЕК+ додатково скоротити видобуток нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Раніше країни-члени ОПЕК+ для підтримки стабільності на ринку оголосили про добровільне скорочення видобутку нафти приблизно на 1,15 млн барелів на день. Джо Байден закликав не перебільшувати вплив цього рішення .

"Це не буде так погано, як ви думаєте", - сказав Байден.

Раніше ми повідомляли, через несподіване рішення ОПЕК+ ціни на нафту у світі зросли більш ніж на 5%.

Нагадаємо, країни-члени ОПЕК+ добровільно скорочують видобуток нафти.

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