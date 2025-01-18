Рішення про інавгурацію Трампа в приміщенні не дасть змоги вмістити всіх гостей

Пристав Капітолію США в записці для офісів Конгресу заявив, що рішення перенести інавгурацію всередину "позбавляє переважну більшість гостей, які мають квитки, можливості особисто бути присутніми на церемонії".

"Наразі, виходячи з плану дій на випадок несприятливих погодних умов, головний пристав вважає, що ми зможемо розмістити гостей максимум із квитками на платформу, верхню західну терасу і, можливо, на секцію 3, а деякі з цих гостей сидітимуть у Залі звільнення", - ідеться в записці.

Очікується, що інавгурація Трампа в понеділок, 20 січня, збере сотні тисяч гостей, а також близько 25 тисяч співробітників правоохоронних органів і військовослужбовців.