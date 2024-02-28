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У Ріо-де-Жанейро під час рейду поліції загинуло дев'ять осіб

Ріо-де-Жанейро, Середа 28 лютого 2024 06:54
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У Ріо-де-Жанейро під час рейду поліції загинуло дев'ять осіб Фото: стрілянина у Ріо-де-Жанейро (Getty Images)
Автор: RBC.UA

У вівторок, 27 лютого, в малозабезпечених районах бразильського міста Ріо-де-Жанейро сталася стрілянина. Щонайменше дев'ятеро людей загинуло і шестеро отримало поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Поліцейський рейд розпочався вранці та був спрямований проти районів, контрольованих місцевими наркобандами, на північ від Ріо.

Тисячі людей були змушені залишитися вдома, громадський транспорт і школи були закриті протягом тривалої операції. Місцева телекомпанія транслювала зображення барикад, складених із гумових шин, меблів та автомобілів. Злочинці намагалися підпалити бар'єри, аби зупинити поліцейських.

Дев'ятьох ймовірних членів злочинних угруповань було вбито, шістьох поранено.

Рейди поліції Ріо-де-Жанейро

Велика кількість жертв стала звичайним явищем для рейдів Ріо. Це викликає критику поліції за застосування надмірної сили та за підозри про несудові страти. Під час рейдів у 2021 року у Ріо загинуло близько 29 осіб злочинних угрупувань та "лише" один поліцейський.

Кількість вбивств у Ріо зросла під час президентства Жаіра Болсонару, який користувався широкою підтримкою серед поліції. Болсонару прагнув посилити правовий захист поліцейських, які можуть вбивати при виконанні службових обов'язків, і заявив, що злочинці повинні "вмирати, як таргани".

Теперішній президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва критикує поліцію, що вбиває та перевищує службові повноваження.

Нагадаємо, вранці 22 лютого, на 1-й трасі біля Єрусалиму, невідомі особи відкрили стрілянину. За різними джерелами, загинули від однієї до трьох людей, а десятеро постраждало. Троє терористів вийшли з авто і почали відкривати вогонь по машинах, що стояли в пробці, рухаючись в напрямку Єрусалиму по 1-й трасі. Двоє терористів було застрелено на місці нападу, а третього, який намагався втекти, знайшли і також застрелили.

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