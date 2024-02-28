У Ріо-де-Жанейро під час рейду поліції загинуло дев'ять осіб

У вівторок, 27 лютого, в малозабезпечених районах бразильського міста Ріо-де-Жанейро сталася стрілянина. Щонайменше дев'ятеро людей загинуло і шестеро отримало поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

Поліцейський рейд розпочався вранці та був спрямований проти районів, контрольованих місцевими наркобандами, на північ від Ріо.

Тисячі людей були змушені залишитися вдома, громадський транспорт і школи були закриті протягом тривалої операції. Місцева телекомпанія транслювала зображення барикад, складених із гумових шин, меблів та автомобілів. Злочинці намагалися підпалити бар'єри, аби зупинити поліцейських.

Дев'ятьох ймовірних членів злочинних угруповань було вбито, шістьох поранено.

Рейди поліції Ріо-де-Жанейро

Велика кількість жертв стала звичайним явищем для рейдів Ріо. Це викликає критику поліції за застосування надмірної сили та за підозри про несудові страти. Під час рейдів у 2021 року у Ріо загинуло близько 29 осіб злочинних угрупувань та "лише" один поліцейський.

Кількість вбивств у Ріо зросла під час президентства Жаіра Болсонару, який користувався широкою підтримкою серед поліції. Болсонару прагнув посилити правовий захист поліцейських, які можуть вбивати при виконанні службових обов'язків, і заявив, що злочинці повинні "вмирати, як таргани".

Теперішній президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва критикує поліцію, що вбиває та перевищує службові повноваження.