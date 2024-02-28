В Рио-де-Жанейро во время рейда полиции погибли девять человек

Во вторник, 27 февраля, в малообеспеченных районах бразильского города Рио-де-Жанейро произошла стрельба. По меньшей мере девять человек погибли и шестеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Полицейский рейд начался утром и был направлен против районов, контролируемых местными наркобандами, к северу от Рио.

Тысячи людей были вынуждены остаться дома, общественный транспорт и школы были закрыты в течение длительной операции. Местная телекомпания транслировала изображения баррикад, составленных из резиновых шин, мебели и автомобилей. Преступники пытались поджечь барьеры, чтобы остановить полицейских.

Девять вероятных членов преступных группировок были убиты, шестеро ранены.

Рейды полиции Рио-де-Жанейро

Большое количество жертв стало обычным явлением для рейдов Рио. Это вызывает критику полиции за применение чрезмерной силы и подозрения о несудебных казнях. Во время рейдов в 2021 году в Рио погибли около 29 человек преступных группировок и "лишь" один полицейский.

Число убийств в Рио возросло во время президентства Жаира Болсонара, пользовавшегося широкой поддержкой среди полиции. Болсонар стремился усилить правовую защиту полицейских, которые могут убивать при исполнении служебных обязанностей, и заявил, что преступники должны "умирать, как тараканы".

Нынешний президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва критикует полицию, убивающую и превышающую служебные полномочия.