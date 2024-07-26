Ринок землі в Україні: як змінились ціни до літа і чи варто інвестувати

За три роки відкритого ринку землі в Україні було продано 567 тисяч гектарів сільськогосподарської землі. За даними Держгеокадастру, українці уклали понад 254 тисячі угод, середня вартість землі склала 41 тисячу гривень за гектар. Найбільш запитаними стали угіддя на Полтавщині (60 360 га) із середньою ціною 42,75 тис. грн за гектар. У 2023 році було придбано найбільше землі — 179 921 га.

Війна вплинула на попит і ціни: у 2024 році на Полтавщині придбали 17 036,6 га по 52,59 тис. грн за гектар, на Дніпропетровщині — 12 952,7 га по 34 тис. грн, а на Кіровоградщині — 9 375 га по 38 тис. грн. Найдорожчою стала земля на Івано-Франківщині — 101 тис. грн за гектар.

Лише чверть земельних угідь змінюють власника через купівлю-продаж, більшість змін (65%) відбувається через спадок. Ринок землі відкрився 1 липня 2021 року і з 2024 року став доступним для бізнесу.

Як змінились ціни на землю у 2024 році

За словами експерта із аграрної та земельної політик Романа Нейтера, середньозважена ціна сільськогосподарської землі в Україні зросла на 19% з грудня 2023 року до червня 2024 року. Середня ціна зросла з 37,1 тис. грн за гектар до 44,0 тис. грн за гектар. Він зазначив, що офіційні ціни, зазначені в зареєстрованих угодах купівлі-продажу, є нижчими за ринкову вартість, але відсоткова зміна офіційної ціни відповідає зміні ринкової ціни.

Ключовим фактором зміни ціни стало відкриття ринку для юридичних осіб. На регіональному рівні найбільше зростання спостерігалося в Полтавській області, де ціна зросла на 53%.

"Важливо зауважити, що саме в Полтавській області найбільше земель придбали юрособи, які, в середньому, платять вищу ціну за земельні ділянки (або декларують повну ціну, а не мінімально можливу)", — зазначив Роман Нейтер.

Наступними регіонами зі значним зростанням стали Волинська область (+50%), Житомирська (+33%) та Хмельницька (23%). Водночас у Львівській та Херсонській областях ціни на землю знизилися на 21% та 19% відповідно.

"У випадку з Львівською областю причиною є висока база для порівняння - це регіон з одними з найдорожчих земель в Україні, якщо рахувати за офіційними цінами," — пояснив Нейтер.

Координатор земельного комітету УКАБ Ігор Лісецький прогнозує подальше зростання цін на 10-15%. Це зростання зумовлене кількома ключовими факторами.

Серед факторів, що впливає на зміну цін, він виділяє, по-перше, зростання інвестиційної привабливості земельних ділянок, що сприяє збільшенню попиту на них.

Девальвація гривні стала ще одним важливим фактором: зниження вартості національної валюти призводить до збільшення цін на землю.