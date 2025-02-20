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Ринок вживаних авто в Україні: названі машини-лідери за імпортом з-за кордону

Фото: ринок вживаних авто в Україні (mazda.com)
Автор: Константин Широкун

За 31 день січня 2025 року українці придбали 3,3 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до 5 років.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на "Укравтопром".

Варто зазначити, що впродовж січня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14 тисяч легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 24% цієї кількості. Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 48%.

Далі йдуть:

  • Бензинові авто – 34%
  • Гібридні – 9%;
  • Дизельні – 7%;
  • Авто з ГБО – 2%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  • Tesla Model Y - 341 од.;
  • Tesla Model 3 - 179 од.;
  • Mazda CX-5 - 96 од.;
  • Nissan Rogue - 96 од.;
  • Kia Niro - 96 од.;

Для порівняння, у минулому році українці придбали майже 14,4 тисячі легкових авто, ввезених з Китаю, що на 18% більше, ніж у 2023 році. Цікаво, що з цієї кількості нових було 11 тисяч одиниць, +37% порівняно з минулим роком; та вживаних – понад 3,3 тисячі одиниць (-20%). Таким чином, у 2024 році автомобілі китайського походження охопили 16% українського ринку нових легкових авто. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,5%.

 

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Автомобільний ринок