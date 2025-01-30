Ринок праці під час війни: яких фахівців шукають та як допомагають ВПО

Структура попиту на працівників в Україні залишається відносно стабільною, порівняно з довоєнним періодом. Найбільший попит зберігається на представників сфери торгівлі, обслуговування, кваліфікованих робітників та спеціалістів різних галузей.

За даними "Єдиного порталу вакансій", наразі в Україні доступно 215 тисяч вакансій. Найбільш затребуваними є такі професії:

Сфера торгівлі та послуг : продавці (17 тисяч вакансій), адміністратори (6 тисяч), кухарі (5 тисяч), бариста (2 тисячі), офіціанти (майже 2 тисячі), торгові представники (понад 2 тисячі), охоронники (майже 2 тисячі), пекарі (майже 2 тисячі);

: продавці (17 тисяч вакансій), адміністратори (6 тисяч), кухарі (5 тисяч), бариста (2 тисячі), офіціанти (майже 2 тисячі), торгові представники (понад 2 тисячі), охоронники (майже 2 тисячі), пекарі (майже 2 тисячі); Кваліфіковані робітники : водії (10 тисяч), слюсарі (5 тисяч), швачки (2 тисячі), електромонтери (майже 2 тисячі).

: водії (10 тисяч), слюсарі (5 тисяч), швачки (2 тисячі), електромонтери (майже 2 тисячі). Фахівці та професіонали : бухгалтери (7 тисяч), інженери (6 тисяч), лікарі (4 тисячі), фармацевти (3 тисячі), медичні сестри (понад 1 тисячі), економісти (1 тисяча), вчителі (понад 1 тисячі).

: бухгалтери (7 тисяч), інженери (6 тисяч), лікарі (4 тисячі), фармацевти (3 тисячі), медичні сестри (понад 1 тисячі), економісти (1 тисяча), вчителі (понад 1 тисячі). Некваліфіковані робітники: вантажники (4 тисячі), прибиральники (3 тисячі), підсобні робітники (понад 1 тисяча).

Попри широкий вибір вакансій, найбільший дефіцит робочої сили спостерігається серед кваліфікованих спеціалістів. Особливо не вистачає електромонтерів, слюсарів-сантехніків, токарів, електрозварювальників та машиністів екскаваторів. Також відчувається нестача лікарів, зокрема сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів.

Високий попит на певні професії пов’язаний із значною кадровою плинністю. Зокрема, часто змінюють роботу продавці, офіціанти, баристи, підсобні робітники та вантажники.

Крім того, найбільше вакансій традиційно припадає на спеціальності, затребувані у різних сферах економіки, такі як водій, бухгалтер, юрист, економіст.

Рівень безробіття та вплив війни

У 2024 році послугами Державної служби зайнятості скористалися 594 тисячі шукачів роботи, з яких 388 тисяч мали статус безробітного. Завдяки програмам працевлаштування 330 тисяч українців отримали роботу, з них 250 тисяч - постійну.

Внутрішня міграція значно вплинула на рівень безробіття в регіонах. За офіційними даними, у 2024 році 104,9 тисячі внутрішньо переміщених осіб (ВПО) звернулися до центрів зайнятості. Найбільше ВПО було зареєстровано в Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській та Запорізькій областях.

За сприяння служби зайнятості 41,9 тисячі внутрішньо переміщених осіб отримали нову роботу. Держава також компенсує витрати роботодавців на працевлаштування таких працівників.

Освіта та перекваліфікація

З 2022 року служба зайнятості реалізує програму компенсації витрат на оплату праці роботодавцям, які під час воєнного стану працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб. Компенсація виплачується протягом трьох місяців, а для ВПО з інвалідністю - шести місяців. Її розмір відповідає мінімальній заробітній платі, яка у 2024 році становить 8 000 грн. Цього року таку підтримку отримали понад 15 тисяч працевлаштованих переселенців. Крім того, для тимчасового працевлаштування безробітних служба зайнятості організовує громадські та суспільно корисні роботи. У 2024 році до громадських та інших тимчасових робіт залучили 2,1 тисячі ВПО, а ще 23,7 тисячі осіб були направлені на суспільно корисні роботи. Служба зайнятості забезпечує професійне навчання безробітних – як на замовлення роботодавців, так і для започаткування власної справи. Навчання проводиться у закладах освіти різних форм власності та Центрах професійно-технічної освіти ДСЗ (ЦПТО ДСЗ). Це заклади, які готують фахівців за 98 ліцензованими робітничими професіями та 400 освітніми програмами. На сьогодні в Україні працює 8 таких центрів у Львові, Одесі, Сумах, Дніпрі, Рівному, Івано-Франківську, Полтаві та Харкові. Для зареєстрованих безробітних навчання безкоштовне. Після успішного завершення випускники отримують державний документ про кваліфікацію. У 2024 році професійне навчання пройшли 6,4 тисячі переселенців. Окрім цього, ВПО можуть отримати ваучер на навчання, що дає змогу безкоштовно підвищити кваліфікацію або опанувати нову професію. Ваучери видаються за затвердженим Мінекономіки списком із 155 професій і спеціальностей. Вони можуть бути використані для перепідготовки за робітничими професіями, здобуття ступеня магістра на основі раніше отриманих кваліфікацій або підвищення рівня освіти.

Для покращення конкурентоспроможності безробітних та ВПО активно діють державні програми професійного навчання. Протягом 2024 року 6,4 тисячі внутрішніх переселенців пройшли навчання за кошти держави. Також видано 4,8 тисячі ваучерів на безоплатне навчання, найбільше - за напрямами медицини, психології, освіти, кулінарії та водіння.

Також, держава підтримує розвиток малого бізнесу через програму мікрогрантів "Власна справа". За нею ВПО можуть отримати від 50 до 500 тисяч гривень на створення або розвиток бізнесу. З 2022 року 1,8 тисячі внутрішньо переміщених осіб стали учасниками цієї програми.