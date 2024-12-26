Ринок праці і школи. До чого призведуть міграційні втрати в Україні

"Ми можемо побачити проблеми на ринку праці. Буде важко знайти людей на певні вакансії, особливо певних спеціальностей. Щодо зарплат - можливо, будуть якісь підвищення, але цей фактор теж має певні межі. Наші бізнесмени теж не можуть підвищувати зарплати собі у збиток, це теж треба розуміти", - сказав він.

Виїзд з України людей молодого та середнього віку, зокрема жінок, призведе до зменшення рівня народжуваності. Це скоротить потребу у дитячих садках та школах. Своєю чергою така тенденція призведе до зростання безробіття серед педагогів та представників відповідних професій.

За словами Позняка, міграційні втрати призведуть до посилення старіння населення і посилення навантаження на прошарки суспільства, які є виробниками матеріальних благ та платних послуг.

"Якщо значна частка мігрантів повернеться, то це якраз і буде сприяти економічному розвитку. А це можливо, зокрема, за умови завершення війни і встановлення безпеки. Друга умова - чи будуть можливості працевлаштування", - додав експерт.