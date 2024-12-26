Рынок труда и школы. К чему приведут миграционные потери в Украине

Украина из-за войны столкнулась с большими масштабами миграции. Это в будущем может повлиять на рынок труда и не только.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, кандидат экономических наук Алексей Позняк.

"Мы можем увидеть проблемы на рынке труда. Будет трудно найти людей на определенные вакансии, особенно определенных специальностей. По зарплатам - возможно, будут какие-то повышения, но этот фактор тоже имеет определенные пределы. Наши бизнесмены тоже не могут повышать зарплаты себе в убыток, это тоже надо понимать", - сказал он.

Выезд из Украины людей молодого и среднего возраста, в частности женщин, приведет к уменьшению уровня рождаемости. Это сократит потребность в детских садах и школах. В свою очередь такая тенденция приведет к росту безработицы среди педагогов и представителей соответствующих профессий.

По словам Позняка, миграционные потери приведут к усилению старения населения и усилению нагрузки на слои общества, которые являются производителями материальных благ и платных услуг.

"Если значительная часть мигрантов вернется, то это как раз и будет способствовать экономическому развитию. А это возможно, в частности, при условии завершения войны и установления безопасности. Второе условие - будут ли возможности трудоустройства", - добавил эксперт.