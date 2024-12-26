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Рынок труда и школы. К чему приведут миграционные потери в Украине

Киев, Четверг 26 декабря 2024 10:13
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Рынок труда и школы. К чему приведут миграционные потери в Украине Фото: эксперт объяснил, к чему приведут миграционные потери в Украине (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Наталья Юрченко

Украина из-за войны столкнулась с большими масштабами миграции. Это в будущем может повлиять на рынок труда и не только.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, кандидат экономических наук Алексей Позняк.

"Мы можем увидеть проблемы на рынке труда. Будет трудно найти людей на определенные вакансии, особенно определенных специальностей. По зарплатам - возможно, будут какие-то повышения, но этот фактор тоже имеет определенные пределы. Наши бизнесмены тоже не могут повышать зарплаты себе в убыток, это тоже надо понимать", - сказал он.

Выезд из Украины людей молодого и среднего возраста, в частности женщин, приведет к уменьшению уровня рождаемости. Это сократит потребность в детских садах и школах. В свою очередь такая тенденция приведет к росту безработицы среди педагогов и представителей соответствующих профессий.

По словам Позняка, миграционные потери приведут к усилению старения населения и усилению нагрузки на слои общества, которые являются производителями материальных благ и платных услуг.

"Если значительная часть мигрантов вернется, то это как раз и будет способствовать экономическому развитию. А это возможно, в частности, при условии завершения войны и установления безопасности. Второе условие - будут ли возможности трудоустройства", - добавил эксперт.

Украинские беженцы в ЕС

Сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Алексей Позняк в интервью РБК-Украина также рассказал, что за рубежом находится около 7,7 млн украинских беженцев. Страны ЕС предоставляют украинцам временную защиту, хотя в некоторых государствах помощь начали уменьшать.

Украинские власти заявляли, что стремятся вернуть граждан, которые выехали из страны из-за войны. В частности, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание Министерства национального единства Украины.

Его возглавит бывший глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов. Как отмечалось, новое министерство сосредоточится на поддержке граждан за рубежом.

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