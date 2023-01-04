Ринок нерухомості в Україні впав у 3 рази, - Опендатабот

Як зазначає компанія Опендатабот, кількість купівель житла потроху зростає, проте все ще складає менше третини від показників 2021 року.

За 9 місяців 2022 року нотаріуси посвідчили у 2,7 раза менше договорів з купівлі-продажу нерухомості порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Кількість угод знизилась з 598 тисяч до 224 тисяч. Переважна більшість цих угод стосується купівлі-продажу квартир і житлових будинків (28%) та земельних ділянок або паїв (38%).

Купівлі квартир і житлових будинків у 2022 році впали майже у 3,5 раза: з 218 тисяч до 63 тисяч угод. Загалом провальним виявився другий квартал 2022 року - з квітня по травень було укладено лише 9,4 тисячі договорів.

Ситуація з купівлею-продажем земельних ділянок та паїв виявилася кращою: кількість угод за 2022 рік скоротилась лише вдвічі. Якщо за три квартали минулого року було посвідчено 183 тисячі договорів, то цьогоріч - лише 85 тисяч. У найбільш провальному для ринку нерухомості другому кварталі кількість угод впала до 11 тисяч.

Стабільно незмінною залишається лише частка договорів, посвідчених приватними нотаріусами - 94% від загальної кількості угод.