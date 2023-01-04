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Ринок нерухомості в Україні впав у 3 рази, - Опендатабот

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Україна, Середа 04 січня 2023 23:00
Ринок нерухомості в Україні впав у 3 рази, - Опендатабот Фото: житло в Україні продовжує будуватися (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

Ринок нерухомості в Україні впав за 9 місяців 2022 року майже втричі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Опендатабот.

Як зазначає компанія Опендатабот, кількість купівель житла потроху зростає, проте все ще складає менше третини від показників 2021 року.

За 9 місяців 2022 року нотаріуси посвідчили у 2,7 раза менше договорів з купівлі-продажу нерухомості порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Кількість угод знизилась з 598 тисяч до 224 тисяч. Переважна більшість цих угод стосується купівлі-продажу квартир і житлових будинків (28%) та земельних ділянок або паїв (38%).

Ринок нерухомості в Україні впав у 3 рази, - Опендатабот

Купівлі квартир і житлових будинків у 2022 році впали майже у 3,5 раза: з 218 тисяч до 63 тисяч угод. Загалом провальним виявився другий квартал 2022 року - з квітня по травень було укладено лише 9,4 тисячі договорів.

Ринок нерухомості в Україні впав у 3 рази, - Опендатабот

Ситуація з купівлею-продажем земельних ділянок та паїв виявилася кращою: кількість угод за 2022 рік скоротилась лише вдвічі. Якщо за три квартали минулого року було посвідчено 183 тисячі договорів, то цьогоріч - лише 85 тисяч. У найбільш провальному для ринку нерухомості другому кварталі кількість угод впала до 11 тисяч.

Ринок нерухомості в Україні впав у 3 рази, - Опендатабот

Стабільно незмінною залишається лише частка договорів, посвідчених приватними нотаріусами - 94% від загальної кількості угод.

Напередодні Нового року РБК-Україна повідомляло, що навесні ринок нерухомості почне зростати. Таку думку озвучили експерти ринку нерухомості.

Раніше стало відомо, скільки коштують заміські будинки у столичному передмісті під час війни.

Крім того, ми писали, що через подорожчання будматеріалів та курс долара ціни на нерухомість у Києві зросли в середньому на 45% у гривнях.

Нагадаємо, що продажі квартир у новобудовах Києва на початку війни впали практично до нуля. Але забудовники все одно суттєво підвищили ціни і не збираються їх знижувати. Навіть за умов низького попиту.

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