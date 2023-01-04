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Рынок недвижимости в Украине упал в 3 раза, - Опендатабот

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Украина, Среда 04 января 2023 23:00
Рынок недвижимости в Украине упал в 3 раза, - Опендатабот Фото: жилье в Украине продолжает строиться (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

Рынок недвижимости в Украине упал за 9 месяцев 2022 года почти в три раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Опендатабот.

Как отмечает компания Опендатабот, количество покупок жилья понемногу растет, однако все еще составляет менее трети показателей 2021 года.

За 9 месяцев 2022 года нотариусы заверили в 2,7 раза меньше договоров купли-продажи недвижимости по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Количество сделок снизилось с 598 тысяч до 224 тысяч. Большинство этих сделок касается купли-продажи квартир и жилых домов (28%) и земельных участков или паев (38%).

Рынок недвижимости в Украине упал в 3 раза, - Опендатабот

Покупки квартир и жилых домов в 2022 году упали почти в 3,5 раза: с 218 тысяч до 63 тысяч сделок. В целом, провальным оказался второй квартал 2022 года - с апреля по май было заключено всего 9,4 тысяч договоров.

Рынок недвижимости в Украине упал в 3 раза, - Опендатабот

Ситуация с куплей-продажей земельных участков и паев оказалась лучше: количество сделок за 2022 год сократилось только вдвое. Если за три квартала прошлого года было заверено 183 тысячи договоров, то в этом году - только 85 тысяч. В самом провальном для рынка недвижимости втором квартале количество сделок упало до 11 тысяч.

Рынок недвижимости в Украине упал в 3 раза, - Опендатабот

Стабильно неизменной остается лишь доля договоров, удостоверенных частными нотариусами - 94% от общего количества сделок.

В преддверии Нового года РБК-Украина сообщало, что весной рынок недвижимости начнет расти. Такое мнение озвучили эксперты рынка недвижимости.

Ранее стало известно, сколько стоят загородные дома в столичном пригороде во время войны.

Кроме того, мы писали, что из-за подорожания стройматериалов и курса доллара цены на недвижимость в Киеве выросли в среднем на 45% в гривнах.

Напомним, что продажи квартир в новостройках Киева в начале войны упали практически до нуля. Но застройщики все равно существенно повысили цены и не собираются их снижать. Даже в условиях низкого спроса.

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