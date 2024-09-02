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Без ринкових цін на енергоносії інвестори не будуватимуть нові енергооб’єкти, - Тинний

Понеділок 02 вересня 2024 09:56
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Без ринкових цін на енергоносії інвестори не будуватимуть нові енергооб’єкти, - Тинний Фото: без ринкових цін на енергоносії інвестори не будуватимуть нові енергооб’єкти (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Через тарифне ціноутворення на електроенергію, тепло та водопостачання інвестори не мають стимулів до будівництва нових енергетичних об'єктів.

Про це заявив співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"В виробництві електричної, теплової енергії і водопостачанні в нас є тарифне ціноутворення, яке зберіглося з радянського часу і воно адміністративно призначається. Ринкова частина дуже мізерна, вона маленька. Відповідно, це жодним чином не стимулює інвесторів щось будувати", - сказав він.

Тинний пояснив, що зараз фактично не використовується потенціал приватного бізнесу саме через тарифне ціноутворення.

Він наголосив, що з квітня бізнес міг побудувати сотні мегават нових потужностей, але він не має стимулів до цього.

"Потрібно було ввести ринкове ціноутворення на електроенергетику 20 років назад, 10 років тому, 5. Бо в нас не будуються ніякі нові електростанції через те, що вони ніколи не акумулюються", - підсумував Тинний.

Раніше голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявляв, що єдиною і головною запорукою для залучення інвестицій в енергетичну галузь є лібералізація ринку енергії.

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Нафтогаз України Електроенергія
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