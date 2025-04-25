Ринкові ціни на газ відкриють шлях західним трейдерам і кредиторам, - експерт
Повноцінний ринок газу з ринковим ціноутворенням дозволив б Україні уникати щорічних криз із фінансуванням імпорту.
Про це заявив екскерівник Оператора ГТС України Сергій Макогон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZN.ua.
"Фінансування імпорту - це питання, яке щороку героїчно вирішують "Нафтогаз" та уряд. Хоча його взагалі не мало б існувати, якби ціни на газ у країні були ринковими", - наголосив він.
За словами Макогона, в Україні практично не існує ринку газу, адже більшість споживачів отримують ресурс за штучно заниженими цінами, які не відповідають ринковим умовам.
"В Україні ціна на газ завжди була політичним питанням", - констатував експерт.
Зокрема, населення купує газ по 7,96 грн за кубометр, ТЕЦ - по 14–18 грн, тоді як імпортний газ коштує понад 20 грн/куб. При цьому для закупівлі необхідних обсягів на зиму "Нафтогазу" потрібно щонайменше 2,5–3 млрд доларів. Залучити такі кошти в повному обсязі буде непросто.
"Залучити зовнішні кредити від західних банків і міжнародних фінансових організацій буде неможливо без пояснення окупності закупівлі газу (збільшення цін для споживачів), а розміщення бондів наразі нереальне", - попередив Макогон.
На його думку, держава має повернутися до моделі ринку газу, яка вже довела свою ефективність у 2015 році:
"Повернутися на шлях дерегуляції ринку газу та привести ціни на газ і тарифи на послуги ГТС і газорозподільних мереж до ринкових рівнів, як було зроблено 2015 року. Досвід у країни вже є і механізм субсидій нормально працює. Такий шлях дав би можливість залучити зовнішнє фінансування та західних трейдерів", - додав він.
Макогон також попередив, що часу для імпорту газу майже не залишилось. За його підрахунками, щоб закачати необхідні обсяги до 1 листопада, доведеться починати масштабний імпорт вже у травні.
Нагадаємо, заступник виконавчого директора від України в ЄБРР Артем Шевальов заявив, що Україні необхідно перейти до ринкового ціноутворення на газ замість практики штучного регулювання тарифів.
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