Ринкова вартість Apple перевищила 3 трильйони доларів

Ринкова вартість акцій компанії Apple Inc вперше завершила торгову сесію із позначкою вище 3 трильйонів доларів. Інвестори роблять ставку на успішний вихід виробника iPhone на нові ринки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Акції найдорожчої компанії світу підскочили на 2,3% до 193,97 доларів США, а її ринкова капіталізація склала 3,05 трильйона доларів.
Востаннє, ринкова капіталізація Apple ненадовго перевищила 3 трильйони доларів під час торгів 3 січня 2022 року, однак після закриття сесії вартість впала трохи нижче цієї позначки.
У 2023 році акції Apple зросли на 49% завдяки зростанню кількома найдорожчими компаніями Уолл-стріт, викликаному припущеннями про те, що ФРС (Федеральна резервна система США) наближається до завершення своєї кампанії підвищення процентних ставок і оптимізації щодо потенціалу штучного інтелекту.
Варто зазначити, що акції найбільших компаній, включаючи Apple, Nvidia Corp і Tesla Inc, різко зросли після того, як звіт Міністерства торгівлі США показав, що індекс цін на особисті споживчі витрати в травні підвищився менше, ніж у квітні, що відображає прогрес у боротьбі Федерального резерву з інфляцією.
Apple і Amazon зіткнуться із антимонопольним позовом у суді США. Компанії звинувачують у змові з метою штучного завищення цін на iPhone та iPad.
У позові йдеться, що Apple погодилася надати Amazon знижку на свою продукцію, якщо Amazon зменшить кількість реселерів Apple на своєму ринку.
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