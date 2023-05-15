Ринки не змогли довго тішитись уповільненням інфляції

Тижневий огляд фінансових ринків голови департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненка для РБК-Україна.

Довгоочікуваний день, коли інфляція в США нарешті сповільнилась більше за очікування економістів, приніс ринкам лише нетривале полегшення. Для S&P 500 це взагалі став єдиний день зростання за минулий тиждень, а в цілому за тиждень індекс сповз вниз на 0,3%. Хоча тенденція згасання інфляції тепер виглядає майже невідворотною, а отже ФРС вже майже напевно зробить паузу у підвищенні ставок.

Втім, ринкам було чим перейматися, а підсумкова за тиждень, начебто спокійна, динаміка більшості провідних індексів, з їхніми коливаннями у межах плюс-мінус піввідсотка, приховала достатньо стресових подій. Проблема погодження нової "стелі" держборгу США залишається невирішеною.

Криза американських регіональних банків не вщухає, і вони продовжують втрачати кошти на депозитах. Макроекономічні дані показують все більше охолодження економіки Сполучених Штатів: індекс споживчих настроїв звалюється до п’ятимісячного мінімуму, а тижнева кількість заяв на допомогу з безробіття стає найвищою з січня 2022 року. Тим часом в Китаї почалася дефляція виробничих цін, що явно вказує на слабкий попит – холодний душ для тих, хто вірив у потужний ефект визволення китайської економіки від драконівських COVID-обмежень.

Після довгого періоду зосередженості на рухах центральних банків, ринки вже концентруються на суворих наслідках цих рухів. Оптимізм початку року, коли яскраво спалахнули надії на уникнення рецесії, поступово випаровується. Втім, ще не всі надії інвесторів остаточно зруйновані – ринки досі закладають у котирування зниження ставок ФРС цього року аж на 75 базисних пунктів.

Отже, центральному банку ще є чим неприємно здивувати ринки, які досі не вірять в його рішучість у боротьбі з інфляцією. Інфляція ж, незважаючи на її уповільнення, на думку регулятора залишається дуже високою.

Тим часом в Україні теж помітно сповільнилася інфляція – до 17,9% у квітні з 21,3% у березні. Для понівеченої війною економіки це, безумовно, добрі новини, хоч і досягнуто таке сповільнення здебільшого через високу минулорічну базу порівняння, а також слабкий внутрішній попит.

На ринку українських єврооблігацій знову не відбувалося якихось значних подій: в очікуванні інвесторами реструктуризації більшість паперів втратили у вартості приблизно один відсоток і завершили тиждень у діапазоні 16-18 центів на долар.

На первинному ринку внутрішнього держборгу банки залишилися найактивнішим гравцем, реінвестувавши майже всі здійснені минулого тижня погашення. На вторинному ж ринку, схоже, знову найбільше торгували банки та іноземці, адже переважно торгувалися папери з виплатою купону найближчим часом та "резервні" облігації.

Готівковий курс гривні залишився майже незмінним, послабшавши на декілька копійок до 37,3-37,9 гривень/долар.