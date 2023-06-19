Ринки не злякались "яструбиних" центробанків, а іноземців більше цікавить український борг

Минулий тиждень – тиждень рішень центральних банків по ставках – фінансові ринки завершили зі вже давно забутим оптимізмом. Це можна було б пояснити тим, що рішення низки великих центральних банків по ставках не принесли ніяких сюрпризів. Як і очікувалося, ФРС поставила підняття ставок на паузу, а ЄЦБ додав ще 25 базисних пунктів до своїх.

Втім, керівництво обох банків дало зрозуміти, що розслаблятися не варто: роботу з приборкання інфляції не закінчено, і нові підвищення ставок ще попереду. Проте якщо б ці попередження серйозно вразили інвесторів ще кілька тижнів тому, то зараз вони не привернули майже ніякої уваги. Хіба що дохідності дворічних казначейських облігацій піднялись ще на 12 базисних пунктів.

Між тим "чудова сімка" техногігантів - Nvidia, Alphabet, Tesla, Apple, Amazon, Microsoft і Meta - продовжувала штовхати американські фондові індекси вгору. Протягом тижня ціни деяких акцій цієї групи сягали рекордних позначок, а улюбленець інвесторів і ключовий постачальник мікросхем для ШІ, Nvidia, підскочив у ціні за минулий тиждень на майже 9%. В результаті, американські S&P 500 і Nasdaq Composite стрибнули за тиждень на 2,6% і 3,2%, відповідно – найкращий результат з кінця березня.

Фондовим менеджерам залишається ламати голову над тим, скільки ще триватиме це ажіотажне ралі, адже ринкова капіталізація "чудової сімки" у відношенні до їхніх прибутків або продажів вже давно перевищила усі обґрунтовані чи раціональні межі. Втім, наявність грошового ресурсу і намагання "наздогнати" ралі ще можуть деякий час штовхати ціни акцій дедалі вгору. Історія показує, що така тактика "переслідування" далеко не завжди закінчується добре.

Між тим, піднесені настрої на ринках акцій не обмежилися північно-американським регіоном – схожі почуття панували в Європі, а також в Азії. Адже на відміну від американських і європейських колег, китайські регулятори переймаються тим, як розігріти економіку, яка наразі не виправдовує сподівань на своє швидке відновлення після Covid ізоляції.

А від самопочуття китайської економіки залежать не тільки країни регіону, але й Європа через дуже активні торгові зв’язки. Народний банк Китаю минулого тижня зробив черговий крок з полегшення фінансових умов, знизивши ключові ставки на 10 б.п. Нова партія невтішних макроекономічних китайських даних тільки підбадьорила інвесторів, які укріпилися в надіях, що китайська влада значно підсилить заходи стимулювання. Скоріше ж за все головна мета таких заходів – забезпечити контрольоване уповільнення. Після десятиліть масованого кредитного підживлення китайська економіка вступає у болісний процес боргового розвантаження і навряд чи найближчим часом спроможеться на черговий бум.

Серед центральних банків, які приймали рішення щодо ставок минулого тижня, був і НБУ. Знову ж таки очікувано, Національний банк залишив облікову ставку без змін на рівні 25%. Втім, стрімке зниження інфляції може дозволити НБУ почати зниження ставки раніше, ніж наразі прогнозований 4 квартал цього року.

Найімовірніше, для зниження ставки регулятор обере вересень, і це буде перше таке рішення з моменту встановлення облікової ставки на рівні 25% рік тому. Також НБУ зробив перші скромні кроки з валютної лібералізації: він дозволив переказувати за кордон кошти для виконання зобов’язань за дуже малим обсягом зовнішніх кредитів. Цього рішення ще явно недостатньо для того, щоб вплинути на попит на іноземну валюту. Між тим готівкова гривня минулого тижня укріпилася ще на декілька копійок до діапазону 36,75-37,36 грн/долар.

Інвестори стали більше цікавитись українськими борговими паперами. Минулого тижня Міністерство фінансів через первинне розміщення ОВДП залучило до бюджету 2,5 млрд грн за активної підтримки іноземців. Українські єврооблігації також отримали хвилю попиту, який допоміг їм зрости за тиждень на 6-16% до діапазону 20-24 центів за долар. Важливим позитивним фоном такого зростання міг стати контрнаступ ЗСУ і нові сигнали підтримки України союзниками.