Ринки увірували в ідеальний економічний сценарій, НБУ спрощує купівлю валюти

Після серпневих страхів інвестори знову набувають впевненості. Минулий тиждень для ринків акцій і облігацій видався найкращим з початку червня: індекси S&P 500 і Nasdaq Composite зросли на 2,5% і 3,2%, відповідно, дохідності дворічних облігацій впали на 20 базисних пунктів до 4,88%.

Такій потужній хвилі оптимізму дуже сприяла нова порція макроекономічних даних, серед яких головними були цифри зайнятості і споживчих витрат в США. Всі ці дані дуже сподобалися ринкам, адже містили в собі головний меседж: американська економіка таки охолоджується, втім робить це достатньо помірно. В результаті чого має надалі уповільнюватися інфляція, чого вже давно наполегливо домагається ФРС. В результаті у центрального банку зменшуватиметься потреба у подальшому підвищенні ставок.

Водночас, незважаючи на те, що ставки вже досить високі, щоб почати серйозно шкодити економіці, зайнятість і споживання залишаються достатньо сильними. Отже, роблять висновок інвестори, загроза рецесії відсувається на якийсь більш невизначений термін. Наразі для повного щастя ринкам потрібно, щоб дані подібного характеру стали не разовим явищем, а більш-менш стійким трендом.

Утім такий тренд, звісно, не може бути гарантований. По-перше, зберігаються високі ризики, що інфляція незабаром знову прискориться. Цьому сприяє й нинішній ринковий оптимізм, який полегшує для економіки фінансові умови. По-друге та з іншого боку, теперішня виняткова витривалість економіки, всупереч високим ставкам, може врешті дати тріщину. В агенції Bloomberg зазначають, що американський бізнес наразі явно не перевантажений обслуговуванням боргу, оскільки у свій час мав можливість забезпечити довгострокове кредитування під фіксовані низькі відсотки. А сильне споживання населення у значній мірі завдячує подушці коштів, накопичених під час щедрих пандемічних соціальних виплат. З плином часу підтримка від обох цих факторів буде танути.

Піднесені настрої на глобальних ринках не допомогли українським єврооблігаціям, які подешевшали за минулий тиждень до 27-33 центів на долар, таким чином втративши всі здобутки серпневого ралі. ВВП-варанти подешевшали на 8% порівняно з максимумом серпня, і на кінець дня минулої пятниці коштували трошки більше 45 центів на долар умовного номіналу. Вочевидь інвесторам бракує позитивних новин, тоді як триває невизначеність щодо умов реструктуризації наступного року.

Водночас на ринку внутрішнього боргу Міністерство фінансів провело минулого тижня доволі успішний аукціон ОВДП, завдяки якому змогло рефінансувати всі серпневі погашення в гривні. Попит на "довгі" папери залишається високим, оскільки інвестори очікують подальшого зниження ставок, тож прагнуть зафіксувати вищий рівень дохідності на максимально можливий строк.

На валютному ринку минулого тижня сталася значна подія: НБУ збільшив ліміт на купівлю валюти для розміщення на тримісячних депозитах, а також дозволив купувати валюту онлайн без заморозки коштів на депозиті. Як наслідок, готівковий курс гривні укріпився на 1% до 37.4-38.2 грн/долар.

Водночас НБУ довелося збільшити обсяг інтервенцій на 8% до майже 640 млн доларів на "міжбанку" через більший попит населення на безготівкову валюту. Подальша суттєва лібералізація валютного ринку може статися ще не скоро, проте її очікування можуть продовжити тиск на гривню.